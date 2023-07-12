Кабмин выделил средства для госпомощи вернувшимся из плена и семьям пленных — Finance.ua

Кабмин выделил средства для госпомощи вернувшимся из плена и семьям пленных Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Кабмин выделил средства для госпомощи вернувшимся из плена и семьям пленных

Кабинет Министров Украины выделил более 140 млн грн на выплату государственной помощи вернувшимся из плена, а также семьям пленных.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

«140,3 млн грн выделено из резервного фонда госбюджета на финансовую помощь вернувшимся из плена лицам, а также семьям лиц, которые до сих пор находятся в плену», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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В частности, документ предусматривает 111,3 млн грн на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Она выплачивается в размере 100 тыс. грн. за каждый год пребывания таких лиц в местах несвободы.

Кроме того, 29 млн грн будут направлены на выплату по 100 тыс. грн единовременной государственной помощи освобожденным из плена.

Справка Finance.ua:

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9342 о выплатах военнослужащим. Среди новаций — выплаты пленным и раненым на лечении;

по словам нардепа Ярослава Железняка, для временно находящихся на лечении раненых военнослужащих и пленных/пропавших без вести дополнительно выплатят 100 тыс. грн ежемесячно.

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