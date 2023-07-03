Нардеп назвала ключевые особенности закона о доплатах военным — Finance.ua

Нардеп назвала ключевые особенности закона о доплатах военным Сегодня 21:00

Подписанный президентом закон, который увеличивает выплаты раненным украинским военным, исправляет позорную ситуацию, когда такие защитники получали мизерные 700 гривен в месяц.

О том, как изменятся выплаты раненным бойцам и что именно финализировал закон о доплатах военным, в эфире телемарафона рассказала народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

«Ключевой момент этого закона в том, что мы восстановили справедливость в отношении бойцов, раненых, но выведенных за штат в распоряжение командира. Что происходило с выплатами этим бойцам до вступления в действие этого закона? Бойцы получали 700 гривен в месяц. Больно это даже говорить в слух. Эту ситуацию мы исправили и определенную справедливость наконец-то восстановили», — заявила нардеп.

Радина объяснила, какие именно изменения в выплатах для раненных военных предусматривает принятый парламентом закон.

«Раненные военные, которые военно-врачебной комиссией (ВВК) признаны временно непригодными, с пересмотром через 6 или 12 месяцев, и которые, в связи с этим зачислены в распоряжение командира, то есть выведены за штат, они будут получать выплаты в 20 100 гривен в месяц, плюс надбавка за ранг и выслугу лет. В среднем это будет где-то 21 тысяча гривен в месяц, на время пребывания в распоряжении», — подчеркнула Радина.

Депутат уточнила, как будет выглядеть процедура выплат на всем пути военного, от ранения до пересмотра на военно-врачебной комиссии.

«Когда боец ​​ранен… когда он в отпуске для лечения, до того, как ВВК определила состояние его пригодности, он получит по 100 тысяч гривен в месяц. И мы закрепили это, наконец-то, на уровне закона. Когда военно-врачебная комиссия говорит, что военный ограниченно годен или временно непригоден, и говорит, что финальное решение о его пригодности или непригодности будет принято на пересмотре через 6 или 12 месяцев.

Соответственно, в настоящее время военный, если его зачислят в распоряжение, два месяца будет получать свою прежнюю заработную плату за предыдущие месяцы. А затем, до конца этих 6 или 12 месяцев, он будет получать доплату в 20 100 гривен в месяц, до того, как ВВК примет решение, является ли этот военный пригодным или непригодным. И тогда речь будет идти о демобилизации и, соответственно, выплатах в связи с демобилизацией", — подытожила Радина.

УНІАН По материалам:

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