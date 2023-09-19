Украина в августе выплатила более ₴90 млн государственной помощи пленным — Finance.ua

Украина в августе выплатила более ₴90 млн государственной помощи пленным
Минреинтеграции продолжает выплачивать государственную денежную помощь в интересах лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Речь идет о единовременной и ежегодной помощи в размере 100 тыс. гривен.
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Только за август Минреинтеграции перечислило более 90 миллионов гривен на выплату государственной помощи пленным и направило 29 млн гривен на банковские счета освобожденным из российского плена.
Кроме того, в прошлом месяце Минреинтеграции произвело выплату ежегодного государственного пособия семьям пленных на общую сумму 62 млн гривен.
Отмечается, что за 8 месяцев текущего года Минреинтеграции выплатило освобожденным из плена и семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных государственной помощи на общую сумму более 228 млн гривен.
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