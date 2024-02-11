В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов — Finance.ua
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В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов

Криптовалюта
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В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов
В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов
В 2023 году криптоинвесторы заработали в среднем $887 от продаж цифровых активов.
Об этом говорится в отчете платформы CoinLedger, проанализировавшей 500 000 своих клиентов.
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Отмечается, что криптовалютный рынок восстановился в 2023 году, в то время как в 2022 криптоинвесторы в среднем потеряли $7102.
После краха FTX в криптовалютной экосистеме наблюдалось свободное падение цен на активы. Этот последний подъем подчеркивает устойчивость индустрии", — заявил Генеральный директор CoinLedger Дэвид Кеммерер.
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В отчете указано, что в 2022 году объем криптовалютного рынка сократился более чем на $1 трлн из-за падения нескольких проектов, включая FTX и Terra. Однако в 2023 году ситуация изменилась на фоне многочисленных крахов американских банков и оптимизма относительно запуска спотовых Bitcoin-ETF, отметили в CoinLedger.
Также аналитики сказали, что «владельцы Bitcoin реже избавляются от своих активов, чем те, кто хранит другие криптовалюты».
Напомним, сейчас крупные покупатели действуют осторожно, однако многие эксперты считают, что в этом году BTC удастся обновить исторический максимум.
По материалам:
incrypted
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