В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов — Finance.ua

В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов Сегодня 21:25 — Криптовалюта

В 2023 году криптоинвесторы заработали $887 от продаж цифровых активов

В 2023 году криптоинвесторы заработали в среднем $887 от продаж цифровых активов.

Об этом говорится в отчете платформы CoinLedger, проанализировавшей 500 000 своих клиентов.

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Отмечается, что криптовалютный рынок восстановился в 2023 году, в то время как в 2022 криптоинвесторы в среднем потеряли $7102.

После краха FTX в криптовалютной экосистеме наблюдалось свободное падение цен на активы. Этот последний подъем подчеркивает устойчивость индустрии", — заявил Генеральный директор CoinLedger Дэвид Кеммерер.

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В отчете указано, что в 2022 году объем криптовалютного рынка сократился более чем на $1 трлн из-за падения нескольких проектов, включая FTX и Terra. Однако в 2023 году ситуация изменилась на фоне многочисленных крахов американских банков и оптимизма относительно запуска спотовых Bitcoin-ETF, отметили в CoinLedger.

Также аналитики сказали, что «владельцы Bitcoin реже избавляются от своих активов, чем те, кто хранит другие криптовалюты».

Напомним, сейчас крупные покупатели действуют осторожно, однако многие эксперты считают , что в этом году BTC удастся обновить исторический максимум.

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