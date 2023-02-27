В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть — Finance.ua
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В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть

Недвижимость
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В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть
В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть
За 2022 год в Украине введено в эксплуатацию 7 110 224 квадратных метра жилья, что на 38% меньше, чем годом ранее.
Об этом говорится в пресс-релизе ЛУН.
Отмечается, что по официальным подсчетам в Украине за 2022 год появилось 74 312 квартир в многоквартирных домах и 18 281 частный дом.
Лидером нового строительства была Киевская область, и за год войны она завершила на 29% меньше новых метров по сравнению с предыдущим годом, что можно считать довольно удачным результатом.
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Рекордсмены по количеству новых частных домов:
  • Киевская область — 4132 шт.;
  • Львовская — 1816;
  • Волынская — 1391;
  • Закарпатская — 1365;
  • Ровенская — 1301.
«В Киеве ввели в эксплуатацию в 2 раза меньше жилья, чем годом ранее — 0.9 млн м² против 1.96 млн м² в 2021 году. Несмотря на войну в административных пределах столицы за 2022 год появилось 100 новых частных домов со средней площадью 373 м²», — говорится в сообщении.

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Рекордсменами по количеству новых квартир стали:
  • Киевская область — 15 554;
  • Киев — 13 898;
  • Одесская область — 10 295;
  • Львовская область — 6873;
  • Винницкая область — 4849.
Отмечается, что лучшие результаты «год к году» показали: Полтавская область +48% новых квадратных метров, Винницкая — +11% и Черниговская — +7%.

Справка Finance.ua:

  • в Украине вложение денег в недвижимость — это основной способ инвестирования как благодаря надежности этого варианта, так и благодаря недостаточному развитию фондового рынка;
  • в момент покупки недвижимости покупатель должен не только оплатить продавцу стоимость квартиры. К основному платежу нужно добавить еще налоги и сборы. При покупке квартиры возможны и дополнительные расходы;
  • квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости в Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились на 3000 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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