В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть — Finance.ua

В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть Сегодня 13:02 — Недвижимость

В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на четверть

За 2022 год в Украине введено в эксплуатацию 7 110 224 квадратных метра жилья, что на 38% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в пресс-релизе ЛУН

Отмечается, что по официальным подсчетам в Украине за 2022 год появилось 74 312 квартир в многоквартирных домах и 18 281 частный дом.

Лидером нового строительства была Киевская область, и за год войны она завершила на 29% меньше новых метров по сравнению с предыдущим годом, что можно считать довольно удачным результатом.

Рекордсмены по количеству новых частных домов:

Киевская область — 4132 шт.;

Львовская — 1816;

Волынская — 1391;

Закарпатская — 1365;

Ровенская — 1301.

«В Киеве ввели в эксплуатацию в 2 раза меньше жилья, чем годом ранее — 0.9 млн м² против 1.96 млн м² в 2021 году. Несмотря на войну в административных пределах столицы за 2022 год появилось 100 новых частных домов со средней площадью 373 м²», — говорится в сообщении.

Рекордсменами по количеству новых квартир стали:

Киевская область — 15 554;

Киев — 13 898;

Одесская область — 10 295;

Львовская область — 6873;

Винницкая область — 4849.

Отмечается, что лучшие результаты «год к году» показали: Полтавская область +48% новых квадратных метров, Винницкая — +11% и Черниговская — +7%.

Справка Finance.ua:

в Украине вложение денег в недвижимость — это основной способ инвестирования как благодаря надежности этого варианта, так и благодаря недостаточному развитию фондового рынка;

в момент покупки недвижимости покупатель должен не только оплатить продавцу стоимость квартиры. К основному платежу нужно добавить еще налоги и сборы. При покупке квартиры возможны и дополнительные расходы;

квадратный метр на вторичном рынке жилой недвижимости в Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились на 3000 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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