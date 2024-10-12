Увольнение работников по инициативе работодателя: что изменилось в трудовом законодательстве Украины — Finance.ua

Увольнение работников по инициативе работодателя: что изменилось в трудовом законодательстве Украины Сегодня 19:06 — Личные финансы

Увольнение работников по инициативе работодателя: что изменилось в трудовом законодательстве Украины

27 сентября 2024 вступил в силу Закон Украины 3768-IX, который вводит дополнительные основания для увольнения работников по инициативе работодателя.

Об основных изменениях рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Новые основания для увольнения по инициативе работодателя

Согласно ст. 40 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работодатель может расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный договор до завершения его действия.

Это может быть сделано в следующих случаях:

вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации.

Правила поведения на предприятии

Введено новое понятие «правила поведения на предприятии» и определена его роль в трудовых правоотношениях.

Так, согласно ст. 142 КЗоТ составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, об обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией.

В то же время, установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры обязательно.

Дополнительные основания для отстранения работников от работы

В соответствии со ст. 46 КЗоТ отстранение работников от работы работодателем допускается, в том числе, в случае проведения служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.

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Установлено, что для расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае невыполнения работником правил поведения на предприятии, в учреждении организации требуется предварительное согласие выборного органа первичной профорганизации.

В период действия военного положения в соответствии с ч.2 ст. 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» это правило не применяется, кроме случаев увольнения работников предприятий, учреждений или организаций, избранных в профсоюзные органы.

Справка Finance.ua:

Основной проблемой украинцев при поиске работы является низкий уровень заработной платы , о чем заявили 56,3% респондентов. Еще 51,9% отметили отсутствие рабочих мест по специальности;

, о чем заявили 56,3% респондентов. Еще 51,9% отметили отсутствие рабочих мест по специальности; за год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году);



в 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.



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