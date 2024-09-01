Что нужно знать об увольнении работников в условиях военного положения — Finance.ua

Что нужно знать об увольнении работников в условиях военного положения Сегодня 17:03 — Личные финансы

Что нужно знать об увольнении работников в условиях военного положения

Эксперт Юлия Рябец ответила на актуальные вопросы, касающиеся темы увольнения в период действия военного положения. Об этом пишет портал budni.robota.ua.

Новые основания для увольнения во время войны

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более 4 месяцев;

смерть, признание судом без вести отсутствующим или объявление работника умершим;

смерть, признание судом без вести отсутствующим или объявление умершим работодателя-предпринимателя;

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

Какие работники имеют право не отрабатывать две недели в случае увольнения в период действия военного положения?

не отрабатывать две недели в случае таких обстоятельств (ст. 38 В общем, работодатель и работник могут согласовать такой вариант увольнения сообща. Однако если мы говорим о ситуации, когда работодатель не идет навстречу работнику, то сотрудник имеет право(ст. 38 КЗоТ ):

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в указанной местности из-за состояния здоровья, что подтверждено медицинской справкой;

беременность;

уход за ребенком до 14 лет или ребенком, имеющим инвалидность;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

а также другие уважительные причины.

Список неисключительный, поэтому работнику необходимо будет максимально аргументировать уважительную причину для увольнения без двухнедельной отработки.

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Можно ли уволить работника из-за трудного финансового положения предприятия?

Как уже отмечалось выше, одно из новых оснований для увольнения связано именно с финансовым состоянием — невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ ).

Согласно выводам Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в постановлении от 27 сентября 2023 года по делу № 523/11 673/22 такое уничтожение или отсутствие условий должно быть непосредственным следствием боевых действий. Ведь введение военного положения автоматически не означает уничтожение (отсутствие) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий. Поэтому аргумент «бизнес утратил рентабельность», учитывая судебную практику, не сработает, однако, во всяком случае, все споры следует рассматривать отдельно, учитывая доказательства.

Какие выплаты получает работник при увольнении по собственному желанию?

Работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении и произвести с ним расчет в сроки, определенные ст. 116 КЗоТ , а также, по требованию работника, внести надлежащие записи об увольнении в хранящуюся у него трудовую книжку (ст. 47 КЗоТ ).

Что касается платежей, то это:

основная и дополнительная заработная плата;

поощрительные и компенсационные выплаты;

другие выплаты, на которые работник имеет право в соответствии с условиями трудового договора и в соответствии с законодательством, в частности, при увольнении (например, за неиспользованный отпуск).

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При прекращении трудового договора на таких основаниях работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка:

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда — п. 6 ст. 36 КЗоТ;

изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;

выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы, а также в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если исполнение возложенных на него обязанностей требует доступа к государственной тайне;

восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункты 1, 2, 6 ст. 40 КЗоТ);

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ).

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