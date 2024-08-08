В Украине с сентября появится новое основание для увольнения — Finance.ua

В Украине с сентября появится новое основание для увольнения
В Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны.
Об этом написал в своем Telegram-канале юрист по трудовому праву Виталий Дудин.
«До недавнего времени в Украине подписание соглашений о неразглашении коммерческой тайны (КТ) или non-disclosure agreements (NDA) выступало скорее ритуалом, ведь наказать за их нарушение было сложно. Раскрытие работником секретов тянуло разве что на выговор, а шансы взыскать убытки стремились к нулю», — отметил Дудин.
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По его словам, только некоторым категориям лиц угрожало увольнение:
- должностным лицам ООО;
- тем, кто работает по контракту;
- работающим по договору с нефиксированным рабочим временем.
«Однако 27.09.2024 вступит в силу Закон № 3768-IX, который дополнит КЗоТ новым основанием увольнения — невыполнение правил в части обязательства о неразглашении КТ», — пояснил юрист.
Увольнение будет законным при ряде условий:
- правила внутреннего трудового распорядка, требующие от персонала хранить КТ, должны быть одобрены трудовым коллективом и доведены до сведения всех работников;
- засекреченные сведения согласовываются с постановлением № 611;
- соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности (статьи 147−149 КЗоТ).
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