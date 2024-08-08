В Украине с сентября появится новое основание для увольнения — Finance.ua

В Украине с сентября появится новое основание для увольнения Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Украине с сентября появится новое основание для увольнения

В Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны.

Об этом написал в своем Telegram-канале юрист по трудовому праву Виталий Дудин.

«До недавнего времени в Украине подписание соглашений о неразглашении коммерческой тайны (КТ) или non-disclosure agreements (NDA) выступало скорее ритуалом, ведь наказать за их нарушение было сложно. Раскрытие работником секретов тянуло разве что на выговор, а шансы взыскать убытки стремились к нулю», — отметил Дудин.

По его словам, только некоторым категориям лиц угрожало увольнение:

должностным лицам ООО;

тем, кто работает по контракту;

работающим по договору с нефиксированным рабочим временем.

«Однако 27.09.2024 вступит в силу Закон № 3768-IX, который дополнит КЗоТ новым основанием увольнения — невыполнение правил в части обязательства о неразглашении КТ», — пояснил юрист.

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Увольнение будет законным при ряде условий:

правила внутреннего трудового распорядка, требующие от персонала хранить КТ, должны быть одобрены трудовым коллективом и доведены до сведения всех работников;

засекреченные сведения согласовываются с постановлением № 611;

соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности (статьи 147−149 КЗоТ).

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