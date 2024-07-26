Компенсации после увольнения: как на оккупированных территориях будут погашать кредиты — Finance.ua

Компенсации после увольнения: как на оккупированных территориях будут погашать кредиты Сегодня 15:49 — Кредит&Депозит

Компенсации после увольнения: как на оккупированных территориях будут погашать кредиты

После освобождения оккупированных территорий банки, скорее всего, не потребуют погашения кредитов от населения и бизнеса. Дождутся компенсаций со стороны россии.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

«Проблема носит системный характер, и скорее всего решаться она будет на уровне всей банковской системы», — сказал он.

Например, возможен вариант, когда банки не будут применять никаких требований к таким заемщикам, пока они не получают компенсацию ущерба в рамках международного права. «Думаю, это будет системный подход для всех подобных заемщиков», — считает Наумов.

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По его словам, кредиты заемщиками с оккупированных территорий почти не обслуживаются, но есть компании с оккупированных территорий, которые возвращают кредиты.

«Речь идет о релоцированных предприятиях. Однако их буквально единицы», — сообщил банкир.

Глава Ощадбанка рассказал, что на территориях Украины, где сохраняется относительная безопасность и не ведутся боевые действия (в так называемой зеленой зоне), уровень «плохих» кредитов (NPL) по новому портфелю не превышает 1%. Уровень NPL в желтой зоне составляет около 2−3%. В зоне ведения боевых действий и на оккупированных территориях NPL — 79%.

«Контактировать с заемщиками в красной зоне очень трудно. Сейчас и до конца войны мы с ними ничего не делаем. Это, кстати, рекомендация Национального банка и профильных министерств», — добавил Наумов.

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