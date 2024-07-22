Как получить доступный кредит на энергооборудование для населения и ОСМД: ставки и сроки — Finance.ua
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Как получить доступный кредит на энергооборудование для населения и ОСМД: ставки и сроки

Личные финансы
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С 20 июля заработали правительственные программы беспроцентного кредитования граждан, а также программа Доступные кредиты 5−7-9 для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации из альтернативных источников энергии и установок для хранения энергии.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Что известно о программах

В частности, для частных домохозяйств уже действует программа льготного кредитования под 0% для закупки оборудования и установки в домохозяйствах солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок.
  • Государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет.
  • Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.
Как получить доступный кредит на энергооборудование для населения и ОСМД: ставки и сроки
Вторая программа предусматривает возможность для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) воспользоваться программой государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».
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Теперь в рамках программы можно покупать и установить генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников, а также установки хранения электрической энергии и вспомогательное оборудование.
  • Условия кредитования: сумма кредита до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.
  • Программа будет работать в комбинации с программой «ГрінДІМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.
Как получить доступный кредит на энергооборудование для населения и ОСМД: ставки и сроки
Как получить доступный кредит на энергооборудование для населения и ОСМД: ставки и сроки
Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7-9», руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства по программе «Доступные кредиты 5−7-9» и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

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По информации Минэкономики, кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: АО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО «Сенс Банк», АО «КБ «Глобус».
Кредитные продукты для ОСМД и ЖСК доступны в таких банках: АО «КБ «Глобус», АО «Скай Банк», АО «Ощадбанк», ОАО «Банк Восток», АО «ПриватБанк», АО «Сенс Банк», АБ «Укргазбанк».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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