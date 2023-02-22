Увеличение штрафов за нарушение ПДД: готовы ли к нему украинцы — Finance.ua

Увеличение штрафов за нарушение ПДД: готовы ли к нему украинцы Сегодня 09:18 — Личные финансы

Увеличение штрафов за нарушение ПДД: готовы ли к нему украинцы

Только 8% украинцев являются безупречными водителями автомобилей и крайне редко нарушают Правила дорожного движения, поэтому сами граждане считают, что власти должны усилить наказание за нарушение ПДД.

Таковы результаты свежего социологического опроса, проведенного компанией Active Group

На вопрос «Часто ли водители нарушают правила дорожного движения в Украине?» они ответили так:

очень часто — 43,5%;

иногда — 44,3%;

очень редко — 6,3%;

практически никогда — 1,8%;

затрудняюсь ответить — 4,2%.

У водителей также спросили, нужно ли увеличивать наказание (размер штрафов) за нарушение ПДД. Большинство ответило очень самокритично:

нужно значительно увеличивать — 37,8% опрошенных;

нужно немного увеличивать — 19,9%;

нужно оставить как есть — 24,7%;

нужно уменьшать — 7,1%;

затрудняюсь ответить — 10,4%.

Справка Finance.ua:

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