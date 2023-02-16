Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера — Finance.ua

Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера Сьогодні 21:36 — Особисті фінанси

Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера

У мотосвіті гуляє міф, що документи на мопед чи скутер не потрібні, якщо ви не будете виїжджати на трасу. Проте обидва види транспорту — повноцінні учасники дорожнього руху. Тож права потрібні, як і реєстрація транспортного засобу. OLX назвав винятки з правила й нюанси.

Що таке мопед і скутер: відмінності

Технічні характеристики транспорту визначають, чи потрібне водійське посвідчення та як правильно реєструвати транспортний засіб. Загальні ознаки обох транспортних засобів зазначено в таблиці.

Якщо мопед візуально більше наближений до велосипеда, то електроскутер схожий на справжній мотоцикл. Його характеристики значно вищі за можливості мопеда.

Чи потрібні права на скутер і мопед

Звернемося до ПДР — там є відповіді на всі питання. Пункт 30.1 зобов’язує власника механічного транспортного засобу зареєструвати свій транспорт в органах МВС протягом 10 днів після придбання.

У другому параграфі зазначено, що водії такого транспорту мають возити із собою посвідчення, що дозволяє керувати скутером, і документ, що підтверджує реєстрацію транспорту. В пункті 2.9 обов’язків і прав водіїв механічних транспортних засобів ПДР водночас забороняється керувати, якщо транспорт ще не зареєстровано.

Тож на який скутер не потрібні права? Транспорт, що має електродвигун із потужністю до 3 кВт, не належить до механічного транспорту. Для водіння не потрібне посвідчення.

В інших випадках правила дорожнього руху на скутері передбачають наявність посвідчення.

Які категорії прав потрібні на скутер і мопед

Пункт 2.13 вже зазначеного зведення правил визначає, що до категорії А1 належать двоколісні пристрої, які відповідають одній з умов:

ДВЗ з обсягом до 50 куб.см;

електродвигун із потужністю до 4 кВт.

Керування цим транспортом можливе лише за наявності водійського посвідчення.

Резюмуємо: коли ви вирішили купити мопед, його точно треба реєструвати в категорії А1. Проте для скутера категорія може мінятись. Якщо потужність двигуна перевищує 4 кВт, то транспортний засіб реєструють у категорії А.

Закон визначає, що керувати мопедом чи скутером можуть усі особи, що досягли 16 років та отримали посвідчення водія.

Процедура, як отримати права на скутер, не відрізняється від алгоритму для інших транспортних засобів. Треба пройти теоретичне та практичне навчання та скласти іспит у сервісному центрі.

Штрафи за керування скутером або мопедом без прав

850 грн за керування засобом, що не зареєстровано. Повторний протягом року — 1700 грн. Додатково можуть призначувати громадські роботи строком 30–40 годин. Якщо вимоги до водіїв мопедів щодо реєстрації не виконано, то можна отримати штраф. Згідно зі ст. 121 КУпАП , перший раз штраф виписують на сумуза керування засобом, що не зареєстровано. Повторний протягом року —Додатково можуть призначувати громадські роботи строком 30–40 годин.

Тож краще отримати права та не виїжджати на дорогу без документів. Завдяки знанням ПДР ви забезпечите безпеку собі та іншим учасникам дорожнього руху.

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