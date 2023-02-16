Більшість мототехніки надалі купують новою: найпопулярніші марки (інфографіка) — Finance.ua

Більшість мототехніки надалі купують новою: найпопулярніші марки (інфографіка)
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у січні та визначили топ моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових мотоциклів та мопедів.
Динаміка ринку мототехніки
У січні українці придбали 1,6 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на −31% менше, ніж у січні минулого року та на −9,6% менше, ніж у грудні-2022.
Сегмент мототехніки — єдиний на сучасному авторинку України, де більшість складають продажі нових транспортних засобів. Так, у січні 54,9% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону). Кількісно це 892 штуки.
Читайте також
Майже 600 угод купівлі мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 36,4% від загальної кількості.
Лише 8,7% від загальної кількості мотоциклів та мопедів, придбаних у січні, були імпортовані вживаними з-за кордону (141 штука).
Найпопулярніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку
Найбільше у січні на внутрішньому ринку купували мотоцикл Jawa 350 (310 шт.). На другому місці розмістилася Yamaha Drag Star 400 (208 шт.), а на третьому — Shineray XY250 (207 шт.).
До першої п’ятірки потрапили також Loncin LX250 (191 шт.) та Lifan LF150 (166 шт.).
- Jawa 350 — 310 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 208 шт.
- Shineray XY250 — 207 шт.
- Loncin LX250 — 191 шт.
- Lifan LF150 — 166 шт.
- Geon Scrambler 250 — 160 шт.
- Nonda CB500 — 151 шт.
- Lifan LF200 — 147 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 139 шт.
- Lifan LF175 — 136 шт.
- Yamaha Jog — 128 шт.
- Suzuki Skywave — 120 шт.
- Musstang MT125 — 119 шт.
- Bajaj Pulsar NS200 — 114 шт.
- Forte FT200 — 114 шт.
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, привезені з-за кордону
- Honda CB500 — 15 шт.
- Yamaha Jog — 14 шт.
- Honda Dio — 10 шт.
- Suzuki Address V125 — 4 шт.
- Yamaha Majesty 250 — 4 шт.
- Suzuki GS500 — 3 шт.
- Yamaha N-MAX 125 — 3 шт.
- Yamaha XJ600 — 3 шт.
- Honda CBF 600 — 2 шт.
- Honda NC750 — 2 шт.
- Suzuki Adress V50 — 2 шт.
- Suzuki Lets — 2 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 2 шт.
- Yamaha FZ-6 — 2 шт.
- Yamaha Vino — 2 шт.
- Yamaha YBR 125 — 1 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди
Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників. Так, першим став Lifan LF175 (64 шт.), а другим — Musstang MT125 (54 шт.). Третю сходинку посів Spark SP125C (49 шт.).
Потрапили у п’ятірку найпопулярніших також Bajaj Boxer BM 150 (40 шт.) та Spark SP200 (28 шт.).
- Lifan LF175 — 64 шт.
- Musstang MT125 — 54 шт.
- Spark SP125C — 49 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 40 шт.
- Spark SP200 — 28 шт.
- Shineray XY200 — 27 шт.
- Viper V125 — 27 шт.
- Musstang MT200 — 24 шт.
- Forte Cross 250 — 20 шт.
- Musstang MT110 — 20 шт.
- Musstang MT150 — 20 шт.
- Shineray XY250 — 20 шт.
- Forte FT200 — 17 шт.
- Spark SP150D — 17 шт.
- Yamaha YBR 125 — 17 шт.
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька звилин.
КАСКО дешевше, ніж у страховій
Поділитися новиною