Більшість мототехніки надалі купують новою: найпопулярніші марки (інфографіка) — Finance.ua
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Більшість мототехніки надалі купують новою: найпопулярніші марки (інфографіка)

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Більшість мототехніки надалі купують новою: найпопулярніші марки (інфографіка)
Більшість мототехніки надалі купують новою: найпопулярніші марки (інфографіка)
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у січні та визначили топ моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових мотоциклів та мопедів.

Динаміка ринку мототехніки

У січні українці придбали 1,6 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на −31% менше, ніж у січні минулого року та на −9,6% менше, ніж у грудні-2022.
Сегмент мототехніки — єдиний на сучасному авторинку України, де більшість складають продажі нових транспортних засобів. Так, у січні 54,9% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону). Кількісно це 892 штуки.
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Майже 600 угод купівлі мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 36,4% від загальної кількості.
Лише 8,7% від загальної кількості мотоциклів та мопедів, придбаних у січні, були імпортовані вживаними з-за кордону (141 штука).

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Найбільше у січні на внутрішньому ринку купували мотоцикл Jawa 350 (310 шт.). На другому місці розмістилася Yamaha Drag Star 400 (208 шт.), а на третьому — Shineray XY250 (207 шт.).
До першої п’ятірки потрапили також Loncin LX250 (191 шт.) та Lifan LF150 (166 шт.).
  1. Jawa 350 — 310 шт.
  2. Yamaha Drag Star 400 — 208 шт.
  3. Shineray XY250 — 207 шт.
  4. Loncin LX250 — 191 шт.
  5. Lifan LF150 — 166 шт.
  6. Geon Scrambler 250 — 160 шт.
  7. Nonda CB500 — 151 шт.
  8. Lifan LF200 — 147 шт.
  9. Bajaj Boxer BM 150 — 139 шт.
  10. Lifan LF175 — 136 шт.
  11. Yamaha Jog — 128 шт.
  12. Suzuki Skywave — 120 шт.
  13. Musstang MT125 — 119 шт.
  14. Bajaj Pulsar NS200 — 114 шт.
  15. Forte FT200 — 114 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, привезені з-за кордону

  1. Honda CB500 — 15 шт.
  2. Yamaha Jog — 14 шт.
  3. Honda Dio — 10 шт.
  4. Suzuki Address V125 — 4 шт.
  5. Yamaha Majesty 250 — 4 шт.
  6. Suzuki GS500 — 3 шт.
  7. Yamaha N-MAX 125 — 3 шт.
  8. Yamaha XJ600 — 3 шт.
  9. Honda CBF 600 — 2 шт.
  10. Honda NC750 — 2 шт.
  11. Suzuki Adress V50 — 2 шт.
  12. Suzuki Lets — 2 шт.
  13. Yamaha Drag Star 400 — 2 шт.
  14. Yamaha FZ-6 — 2 шт.
  15. Yamaha Vino — 2 шт.
  16. Yamaha YBR 125 — 1 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників. Так, першим став Lifan LF175 (64 шт.), а другим — Musstang MT125 (54 шт.). Третю сходинку посів Spark SP125C (49 шт.).
Потрапили у п’ятірку найпопулярніших також Bajaj Boxer BM 150 (40 шт.) та Spark SP200 (28 шт.).
  1. Lifan LF175 — 64 шт.
  2. Musstang MT125 — 54 шт.
  3. Spark SP125C — 49 шт.
  4. Bajaj Boxer BM 150 — 40 шт.
  5. Spark SP200 — 28 шт.
  6. Shineray XY200 — 27 шт.
  7. Viper V125 — 27 шт.
  8. Musstang MT200 — 24 шт.
  9. Forte Cross 250 — 20 шт.
  10. Musstang MT110 — 20 шт.
  11. Musstang MT150 — 20 шт.
  12. Shineray XY250 — 20 шт.
  13. Forte FT200 — 17 шт.
  14. Spark SP150D — 17 шт.
  15. Yamaha YBR 125 — 17 шт.
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За матеріалами:
Finance.ua
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