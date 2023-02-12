Які нові авто цікавлять українців - дослідження — Finance.ua

Які нові авто цікавлять українців - дослідження Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

У січні серед нових машин українці найчастіше шукали автомобілі марки Toyota.

Про це свідчать дані Auto.Ria

Регіони

Найбільше нові авто шукали у Київський області (включаючи Київ) — 19,5%, у Дніпропетровській області — 10,46% та Львівській області — 8,1%.

Інфографіка: Auto.Ria

Понад 60% — це пошуки кросоверів та позашляховиків, 8% — седани. Лідерами авто за країною виробництва стали японські — 28,3%, німецькі — 25% та китайські — 12,7%.

Тип пального

За типами пального найчастіше розглядали бензинові — 65,4% та дизельні — 21,7%. Машини гібридного типу цікавили 8,6% користувачів, а електро — 4,2%.

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Нові авто українці також шукали переважно із автоматичною коробкою передач (усі типи) — 77,5% пошуків, механіка — 22,5%.

Ціни

Понад 44% пошуків — це автомобілі до 15 000 доларів США, а 15% — нові авто в ціновому діапазоні вище 50 000 доларів США.

Інфографіка: Auto.Ria

Найпопулярніші марки

Найчастіше шукають автомобілі марки Toyota. А ось топ-3 моделей за пошуковими запитами у січні має такий вигляд: Renault Duster, Skoda Octavia та Kia Sportage.

Інфографіка: Auto.Ria

Найпопулярніший колір, в якому розглядають нові автомобілі — білий (34%), далі за ним сірий (26,3%) та чорний (21,3%).

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