Як змінилися ціни на авто в Україні: підсумки січня (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни на авто в Україні: підсумки січня (інфографіка)
Експерти Інституту досліджень визначили, як змінювалися середні ціни на популярні моделі в січні 2023 року, та що відбувалося з ними в регіонах.
Частка бюджетних авто у продажі зростає
У січні 2023 року частка автомобілів, котрі продавали в інтернеті, вартістю менш як $10 тисяч, склала 78,2%. При цьому майже половина від загальної кількості оголошень була щодо легковиків ціною до $5 тисяч: 49,5%. Для порівняння, у січні 2022 року ця частка була на рівні 41,3%. Тобто, частка бюджетних авто у продажі зросла.
Авто ціною від $10 до $20 тисяч склали 15,6% у січні цього року та 18,9% у січні-2022.
У діапазоні від $20 тисяч до $50 кількість оголошень звично найменша: 5,4% від загальної кількості. У січні минулого 2022 року вона була дещо більшою: 6,1%. Натомість частка автомобілів вартістю понад $50 тисяч майже не змінилася: 0,8% у січні цього року у порівнянні з 0,9% в січні-2023.
Така ситуація на українському авторинку — в першу чергу, наслідок складної економічної ситуації та низької купівельної спроможності. За відсутності доступних програм фінансування, більшість автомобілів купують за готівку. Загалом цінова структура оголошень на авторинку показує реальну спроможність українців: "мас маркет" знаходиться в діапазоні до $10 тисяч, і це саме та сума, яку українці в більшості витрачають на купівлю автомобіля.
Середня ціна авто знижується
Середня ціна вживаного легковика в продажі у січні 2023 року склала $5150. Це — найнижчий показник за останні 12 місяців: у січні 2022 року він був на рівні $6 тисяч, у квітні він впав до $5500, протягом травня-липня тримався на рівні $6 тисяч, а із вересня почав поступово падати.
В першу чергу йдеться про збільшення кількості оголошень продажі автомобілів нижчої цінової категорії, кажуть в Інституті досліджень авторинку. Проте незначне подешевшання автомобілів на фоні економічної кризи та зміни курс валют — очікуване: оскільки більшість українців отримують доходи в гривнях, а ціни на авто на ринку формуються у доларах США, тепер за ті ж гроші в гривнему еквіваленті можна купити гірше авто. Тому для того, щоб продати авто, деяким продавцям доводиться знижувати вартість.
Проте говорити про тенденцію подешевшання усіх авто не можна: із 15 найпопулярніших моделей січня незначно подешевшали лише три моделі: Ford Focus (на -$50 або -0,8%), Mercedes-Benz E-Class (-$250 або -4,8%) та Audi A6 (-$300 або -5%).
Зміни у ціні авто
На скільки змінилася середня вартість найпопулярніших моделей легкових автомобілів на сайтах продажу у січні-2023, якщо порівнювати з груднем-2022:
- Volkswagen Passat - $6750 (+2,2%, +$150)
- Skoda Octavia - $6800
- Volkswagen Golf - $4850
- ВАЗ 2109/21099 - $1500
- Daewoo Lanos - $2500
- ВАЗ 2106 - $789 (4,9%, +$39)
- Renault Megane - $6550 (+2,3%, +$150)
- BMW 5 Series - $6500 (+7,7%, +$500)
- ВАЗ 2101 - $599 (+4%, +$24)
- BMW 3 Series - $5625 (+2,2%, +$125)
- Opel Astra - $4900
- Ford Focus - $6150 (-0,8%, -$50)
- Mercedes-Benz E-Class - $5250 (-4,8%, -$250)
- ВАЗ 2107 - $1064 (+1,2%, +$13)
- Audi A6 - $5999 (-5%, -$301)
Найбільше ціни змінилися в регіонах, що постраждали від війни
Найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті протягом у січні 2023 року, уже традиційно виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $7000. На другому місці розмістилася Закарпатська область: $6 500. Львівська область із середньою ціною $6 459 опустилася на третє місце.
Найнижчою середня вартість машин у продажі минулого року була у Херсонській ($2 800), Донецькій ($3 000) та Миколаївській областях ($3 300).
Ось як виглядає загалом ситуація за регіонами:
- Київська + Київ - $6 999
- Закарпатська - $6 500 (+$625, +10,6%)
- Львівська - $6 459 (+$459, +7,6%)
- Волинська - $6 300 (+$300, +5%)
- Рівненська - $5 700 (-$200, -3,4%)
- Луганська - $5 675 (-$825, -12,7%)
- Івано-Франківська - $5 600 (+$100, +1,8%)
- Тернопільська - $5 460 (+$110, +2,1%)
- Чернівецька - $5 200 (+$200, +4%)
- Хмельницька - $4 999 (+$199, +4,2%)
- Вінницька - $4 900
- Одеська - $4 800 (-$400, -7,7%)
- Житомирська - $4 700 (-$240, -4,9%)
- Дніпропетровська - $4 600 (-$399, -8%)
- Полтавська - $4 550, (+$50, +1,1%)
- Черкаська - $4 500 (+$300, +7,1%)
- Сумська - $4 500 (+$150, +3,5%)
- Чернігівська - $4 300 (+$300, +7,5%)
- Запорізька - $4 300 (+$200, +4,9%)
- Харківська - $4 299 (-$101, -2,3%)
- Кіровоградська - $3 400 (-$700, -17,1%)
- Миколаївська - $3 300 (+$100, +3,1%)
- Донецька - $3 000 (-$102, -3,3%)
- Херсонська - $2 800 (-$250, -8,2%)
Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із грудня-2022 по січень-2022) найбільше вони знизилися у Кіровоградській (-17,1%), Луганській (-12,7%) та Херсонській (-8,2%) областях. Не змінилися ціни у Вінницькій області, а також в Києві та на Київщині. Зросла середня ціна в Закарпатській (+10,6%), Львівській (+7,6%) та Чернігівській (+7,5%) областях.
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