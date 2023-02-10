ТОП-15 виробників та моделей авто, які перепродають кілька разів за рік — Finance.ua

ТОП-15 виробників та моделей авто, які перепродають кілька разів за рік Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

ТОП-15 виробників та моделей авто, які перепродають кілька разів за рік

Минулого року майже 6 тисяч легковиків в Україні змінили 3 або й більше власників. Чому одні авто затримуються на кілька років, інші перепродають по 3-6 разів впродовж календарного року — розбиралися експерти порталу auto.ria.

Відомо, що більшість українських автовласників змінюють свої автомобілі в середньому раз в три-чотири роки. Коли авто продається раз у кілька років — звикла річ. Двічі протягом одного року — теж загалом порядок, машина могла побувати на «автокомісі», або ж у її власника справи пішли краще, й він вирішив купити щось новіше чи класом вище. Коли три рази за 12 місяців — це вже насторожує, бо темп зміни власників явно вищий за середній. А таких легковиків у відкритих даних ГСЦ МВС за 2022 рік ми налічили майже 6 тисяч. З них таких, які торік були перепродані тричі — 5 тисяч, 4 рази — 470, 5 разів — 54 автівки, і навіть є 7 таких, що були перепродані 6 разів. Тож варто дізнатися, які автівки перепродувались так часто, й, можливо, це допоможе зрозуміти чому.

Для цього перегляньмо статистичні дані, й почнемо з марок, чиї легковики торік перепродувалися три й більше разів.

Ось список з 15 моделей перепроданих три та більше разів впродовж 2022-го року та кількість кожної:

BMW 5 Series (177 шт.)

Toyota Camry (167 шт.)

Volkswagen Passat (155 шт.)

BMW X5 (153 шт.)

Skoda Octavia (139 шт.)

BMW 3 Series (137 шт.)

Volkswagen Touareg (86 шт.)

Volkswagen Golf (84 шт.)

Hyundai Sonata (75 шт.)

Daewoo Lanos (70 шт.)

Audi A6 (69 шт.)

Mazda 6 (67 шт.)

Toyota Land Cruiser Prado (62 шт.)

Mercedes-Benz S-Class (60 шт.)

Toyota Land Cruiser (54 шт.)

Автівки, які потрапили до списку, цілком різні, від преміальних седанів чи позашляховиків, до «середняків» з мас-маркету й навіть «Ланос» там є. Потрібно більше інформації, і криється вона у роках випуску автомобілів, які перепродували найчастіше.

Серед основних причин, з яких той самий автомобіль може так часто перепродуватися в рамках одного календарного року, фахівцям вдалося знайти три.

1. Потішився — і досить

До цієї категорії потрапляють найновіші та недешеві моделі, часто з групи «заряджених», в тому числі й таких марок як Bentley чи Lamborghini, Jaguar або навіть Tesla. Їх купують задля отримання нових вражень, підсилення власного статусу або ж «на пробу», якщо фінанси дозволяють знайомитися з автівками не за допомогою відео з YouTube, а купуючи «живі» машини для власних тест-драйвів.

Варто на ринку з’явитися якійсь новій моделі — такий покупець тут же продає наявну машину (або й кілька), аби знову отримати нові враження або вразити друзів ексклюзивною новинкою.

2. Поспішні рішення

У цій групі неможливо відокремити легковики за певними параметрами, як-то вік чи ціна. Є певні моделі, які коштують та виглядають привабливо, чим збивають з пантелику. І є певні ситуації, коли людина будує своє враження про автомобіль виключно на основі блогерських відео чи порад «гаражних експертів». Коли ж ці обставини сходяться і машина куплена, або замовлена за кордоном, перші враження від експлуатації в реальних умовах можуть сильно відрізнятись від тих, які досі були в уяві.

Тут слід пам’ятати, що емоційні рішення — не найкращий шлях, коли йдеться про купівлю автомобіля. Чим більш зважений та раціональний підхід — тим менший ризик, що щойно придбане авто продаватимете через кілька днів після його купівлі.

3. Приховані недоліки

Сюди можна віднести автівки віком 15-20 і більше років, а також молодші варіанти, котрі мають значні пробіги чи експлуатувалися у «ралійному» режимі. Якщо купувати необачливо, поспішно, без належних перевірок історії та технічного стану автомобіля — можна натрапити на екземпляр, котрий має певні приховані (точніше — завбачливо не озвучені продавцем) недоліки, усунення яких складне та затратне.

Дізнавшись про таке, часто замість ремонту автомобіль продають у стані «поки сам їде». А проблеми, які складно виявити візуально, або ж вони виникають лише періодично, переходять у спадок наступному покупцеві. Він також через певний час повторить історію своїх попередників.

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