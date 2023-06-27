Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков — Finance.ua

Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков Сегодня 16:14 — Личные финансы

Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков

На портале «Дія» запускают бета-тест получения квалификационных документов для моряков. Услуга призвана изменить взаимодействие моряков и Администрации судоходства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«В скором времени на портале „Дія“ будет доступна революционная услуга — Получение квалификационных документов для моряков. Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к коммуникации между моряками и Администрацией судоходства», — говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке

Получение квалификационных документов для моряков — первая услуга масштабной цифровой трансформации сферы судоходства.

Ранее реестр с документами моряков находился в частных руках, что приводило к риску коррупции.

«Сдача экзамена или получение документов о квалификации часто сопровождались коррупционными схемами от частных компаний. А уровень коррупции в сфере составлял до 150 млн долларов в год», — говорят в Минцифры.

Цифровизация сферы позволит преодолеть коррупцию и увеличить поступления в госбюджет. А морякам не придется посещать госорганы или вынужденно обращаться в частные компании, чтобы получить квалификационный документ.

На портале «Дія» можно будет подать заявление о получении:

Профессионального диплома (Certificate of Competency) и подтверждения к нему (Endorsement);

Сертификатов компетентности;

Подтверждения сертификатов компетентности;

Свидетельства специалиста о специальной подготовке

Принять участие в тестировании услуги смогут:

выпускники морских ЗВО;

моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющие соответствующее образование, звание и квалификацию.

Напомним, на портале «Дія» запустили услугу по закрытию ФЛП. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов.

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