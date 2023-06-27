Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков — Finance.ua
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Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков

Личные финансы
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Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков
Устранит коррупцию на $150 млн в год. В «Дія» запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков
На портале «Дія» запускают бета-тест получения квалификационных документов для моряков. Услуга призвана изменить взаимодействие моряков и Администрации судоходства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«В скором времени на портале „Дія“ будет доступна революционная услуга — Получение квалификационных документов для моряков. Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к коммуникации между моряками и Администрацией судоходства», — говорится в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.
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Получение квалификационных документов для моряков — первая услуга масштабной цифровой трансформации сферы судоходства.
Ранее реестр с документами моряков находился в частных руках, что приводило к риску коррупции.
«Сдача экзамена или получение документов о квалификации часто сопровождались коррупционными схемами от частных компаний. А уровень коррупции в сфере составлял до 150 млн долларов в год», — говорят в Минцифры.
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Цифровизация сферы позволит преодолеть коррупцию и увеличить поступления в госбюджет. А морякам не придется посещать госорганы или вынужденно обращаться в частные компании, чтобы получить квалификационный документ.
На портале «Дія» можно будет подать заявление о получении:
  • Профессионального диплома (Certificate of Competency) и подтверждения к нему (Endorsement);
  • Сертификатов компетентности;
  • Подтверждения сертификатов компетентности;
  • Свидетельства специалиста о специальной подготовке
Принять участие в тестировании услуги смогут:
  • выпускники морских ЗВО;
  • моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющие соответствующее образование, звание и квалификацию.
Напомним, на портале «Дія» запустили услугу по закрытию ФЛП. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов.

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По материалам:
Finance.ua
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