Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов — Finance.ua

Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов Сегодня 11:29 — Личные финансы

Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов

Уже в скором времени в «Дія» появятся новые сервисы, среди которых помощь в растаможке авто, возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков и другие.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Какие сервисы появятся в «Дія»:

возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков — Минцифра работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов;

растаможка авто в несколько кликов — Минцифра дорабатывает закон, после чего его примет Верховная рада;

смена места жительства — после смены места жительства, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически;

перерегистрация авто в случае купли-продажи — продавец и покупатель смогут оформить договор в приложении и подписать его после проверки Главным сервисным центром;

документы об образовании;

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение «Дія». По его словам, в 2022 году через «Дія» было уплачено 1,4 млрд грн налогов.

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