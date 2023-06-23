Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов — Finance.ua
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Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов

Личные финансы
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Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов
Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов
Уже в скором времени в «Дія» появятся новые сервисы, среди которых помощь в растаможке авто, возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков и другие.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
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Какие сервисы появятся в «Дія»:
  • возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков — Минцифра работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов;
  • растаможка авто в несколько кликов — Минцифра дорабатывает закон, после чего его примет Верховная рада;
  • смена места жительства — после смены места жительства, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически;
  • перерегистрация авто в случае купли-продажи — продавец и покупатель смогут оформить договор в приложении и подписать его после проверки Главным сервисным центром;
  • документы об образовании;
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение «Дія». По его словам, в 2022 году через «Дія» было уплачено 1,4 млрд грн налогов.

Новая услуга для ФЛП уже в «Дія» 📱

По материалам:
РБК-Україна
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