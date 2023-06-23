Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов — Finance.ua

Растаможка авто и не только. В «Дія» в скором времени появятся 5 новых сервисов
Уже в скором времени в «Дія» появятся новые сервисы, среди которых помощь в растаможке авто, возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков и другие.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
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Какие сервисы появятся в «Дія»:
- возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков — Минцифра работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов;
- растаможка авто в несколько кликов — Минцифра дорабатывает закон, после чего его примет Верховная рада;
- смена места жительства — после смены места жительства, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически;
- перерегистрация авто в случае купли-продажи — продавец и покупатель смогут оформить договор в приложении и подписать его после проверки Главным сервисным центром;
- документы об образовании;
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение «Дія». По его словам, в 2022 году через «Дія» было уплачено 1,4 млрд грн налогов.
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