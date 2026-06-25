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Усовершенствованы подходы к закупкам в сфере эксплуатации дорог — детали

Казна и Политика
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Усовершенствованы подходы к закупкам в сфере эксплуатации дорог — детали
Усовершенствованы подходы к закупкам в сфере эксплуатации дорог — детали
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины усовершенствовало подходы к закупкам услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог.

Какие изменения

Изменения должны обеспечить баланс между открытой конкуренцией, надлежащим качеством работ и эффективным использованием бюджетных средств.
Минэкономики последовательно поддерживает подход, при котором квалификационные требования должны быть обоснованными, пропорциональными предмету закупки и соответствовать лучшим международным практикам, а не служить инструментом искусственного сужения конкуренции.
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Между тем, как проинформировали в министерстве, последние изменения в Методические рекомендации по особенностям осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения были наработаны по результатам консультаций с представителями заказчиков, участников рынка, отраслевых объединений и других заинтересованных сторон.
При подготовке учитывались потребности заказчиков в обеспечении непрерывного и надлежащего содержания дорог, так и необходимость создания равных условий участия для субъектов хозяйствования.
По данным Минэкономики, европейская и международная практика не предусматривает универсального фиксированного показателя финансовой возможности для всех закупок. В соответствии с Директивой 2014/24/ЕС и подходами международных финансовых организаций, критерии финансовой способности определяются заказчиком с учетом предмета закупки, ее сложности, стоимости и рисков выполнения, а также должны соответствовать принципу пропорциональности.
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«Международная практика исходит из необходимости оценки реальной способности участника выполнить будущий контракт, а не по формальному подходу относительно наличия только полностью завершенных договоров или установленного процента выполнения. Именно на обеспечение баланса между конкуренцией, качеством выполнения работ и недискриминационным доступом к закупкам направлены предложенные изменения», — пояснили в министерстве.
Там сообщили, что методические рекомендации не устанавливают обязательных требований для заказчиков. Окончательное решение о формировании тендерной документации — в том числе по квалификационным критериям — принимается заказчиком с учетом особенностей конкретного предмета закупки и требований законодательства в сфере публичных закупок.
Ранее мы писали, что ремонт международной трассы в Польшу завершен.
По материалам:
УНІАН
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