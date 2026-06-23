Какие ограничения на дорогах вводятся: кого касается

Такие меры необходимы для сохранения дорожного покрытия в условиях жары, ведь при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам.
Кого будет касаться
Ограничения будут касаться тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха выше +28°C. На автомобильных дорогах государственного значения, а также на основных логистических маршрутах будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.
Совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определяются места временного отстоя тяжеловесного транспорта на период действия ограничений.
Ограничения не будут распространяться на:
транспорт, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций;
перевозка опасных и скоропортящихся грузов;
перевозка живых животных и птицы;
военные перевозки и транспортировка грузов для нужд обороны.
«Просим водителей и перевозчиков учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков», — пишет агентство.
Напомним, ремонт международной трассы в Польшу завершен. На автомобильной дороге государственного значения М-07 Киев — Ковель — Ягодин (г. Люблин) в пределах Волынской области завершены работы по ликвидации деформаций дорожного покрытия методом устройства крупных карт. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры.
Общая протяженность автомобильной дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин (г. Люблин) в пределах Волынской области составляет 158,4 км. Из них почти 35 км — это участки I категории, где движение осуществляется по двум отдельным проездам, в каждом из которых — по две полосы движения в одном направлении.