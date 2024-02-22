Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов

Мир
12
Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов
Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов
Согласно исследованию Института международных финансов (IIF), в 2023 году мировой долг достиг нового рекордного уровня — 313 триллионов долларов. За последний квартал прошлого года он повысился на 15 триллионов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования.
Читайте также
Почти десять лет назад этот показатель составил около 210 триллионов долларов.
Около 55% роста долга приходится на развитые страны, такие как США, Франция и Германия. Соотношение мирового долга к мировому ВВП снизилось до 330%.
Хотя сокращение этого показателя было «особо заметным» в развитых странах, на некоторых развивающихся рынках был зафиксирован новый максимум долговой нагрузки.
Читайте также
Наибольший рост долгов наблюдался в Индии, Аргентине, Китае, России, Малайзии и ЮАР, что свидетельствует о потенциальных проблемах с погашением долгов.
Напомним, по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на конец 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,52 трлн грн, или $145,3 млрд. За год он увеличился на 1,44 триллиона гривен или на $33,9 млрд.

10 лет российско-украинской войны в экономическом разрезе 🧐

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.