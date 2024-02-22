Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов — Finance.ua

Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов Сегодня 10:28 — Мир

Уровень мирового долга достиг рекордного показателя более чем в 300 триллионов долларов

Согласно исследованию Института международных финансов (IIF), в 2023 году мировой долг достиг нового рекордного уровня — 313 триллионов долларов. За последний квартал прошлого года он повысился на 15 триллионов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования.

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Почти десять лет назад этот показатель составил около 210 триллионов долларов.

Около 55% роста долга приходится на развитые страны, такие как США, Франция и Германия. Соотношение мирового долга к мировому ВВП снизилось до 330%.

Хотя сокращение этого показателя было «особо заметным» в развитых странах, на некоторых развивающихся рынках был зафиксирован новый максимум долговой нагрузки.

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Наибольший рост долгов наблюдался в Индии, Аргентине, Китае, России, Малайзии и ЮАР, что свидетельствует о потенциальных проблемах с погашением долгов.

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на конец 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,52 трлн грн, или $145,3 млрд. За год он увеличился на 1,44 триллиона гривен или на $33,9 млрд.

Економічна Правда По материалам:

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