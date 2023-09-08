Уровень безработицы среди трудоспособных лиц с инвалидностью достигает 85% — Finance.ua

Уровень безработицы среди трудоспособных лиц с инвалидностью достигает 85% Сегодня 11:47 — Личные финансы

Уровень безработицы среди трудоспособных лиц с инвалидностью достигает 85%

Привлечение на рынок труда не менее 1,0 млн трудоспособных лиц с инвалидностью позволит ускорить рост ВВП на 2,5−3,0% в год.

Об этом заявил Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины.

«По состоянию на сегодняшний день в Украине живут 2,7 млн ​​человек с инвалидностью. Из них 2,56 млн — люди трудоспособного возраста, но работают только 430 тысяч человек, то есть уровень нетрудоустроенности в этой группе достигает 85% против 15% в среднем по стране. Государство должно бороться за каждое рабочее место, каждого работника. Мы видим большой потенциал для страны в привлечении не менее 1,0 млн трудоспособных людей с инвалидностью, которые могут быть задействованы в восстановлении экономики Украины», — отметил Мирошниченко.

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Президент Конфедерации работодателей добавил, что максимальное упрощение процесса получения работы лицами с инвалидностью дает бизнесу возможности получить квалифицированных и мотивированных работников, которые дорожат рабочим местом и стремятся к профессиональной самореализации.

«Бизнес мало знает о возможности привлечения людей с инвалидностью. Есть предубеждение, что эти люди не могут быть эффективными работниками. Многие люди с инвалидностью не верят в свои силы. Государство, бизнес и общественный сектор должны приложить максимум усилий для разрушения этих мифов», — отметил он.

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Елена Степаненко, эксперт Конфедерации работодателей Украины, отметила, что из числа трудоспособных лиц с инвалидностью третья группа есть у 1,47 млн ​​человек, вторая — у 890 тысяч человек, первая — у 200 тысяч человек.

«70−80% людей с инвалидностью выполняют свои обязанности так же, как и их коллеги без недостатков», — рассказала Степаненко. Проект реализован при содействии Международной организации труда.

Конфедерация работодателей Украины наработала серьезную доказательную базу, которая позволяет аргументированно вести разговор с властями по созданию условий, в которых предприятиям было бы просто нанимать людей с инвалидностью, отметил Штефан Тромель, старший специалист Международной организации труда по инвалидности.

«Расширение возможностей для найма лиц с инвалидностью — это не просто вызов, это не просто ответственность, это возможность для роста и долгосрочного успеха в делах восстановления и восстановления», — сказал Штефан Тромель.

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Первый барьер возникает в момент, когда предприятие решило нанять специалиста с инвалидностью, но не может найти человека с нужными навыками. Тогда должен быть запрос в Государственную службу занятости. Должна быть создана система сопровождения предприятий, которые впервые нанимают лиц с инвалидностью.

Определенные наработки в этом направлении уже сделаны. «Базовый закон о защите лиц с инвалидностью интегрирован в механизм обмена информации между Пенсионным фондом, центрами занятости и Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. Это позволяет привлечь больше людей, которые могут быть трудоустроены. В следующем году можем получить более качественную систему администрирования трудоустройства лиц с инвалидностью», — рассказал Виталий Музыченко, генеральный директор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. По его словам, существующую сегодня систему стимулирования трудоустройства лиц с инвалидностью можно назвать как систему «из-под палки».

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