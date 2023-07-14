В Украине расширили список людей с инвалидностью — Finance.ua

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В Украине расширили список людей с инвалидностью

Личные финансы
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Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине. Таким образом, еще одна категория украинцев может рассчитывать на получение социальных выплат и пользование льготами.

Что изменилось для лиц с инвалидностью

Согласно законопроекту № 9110, перечень расширили категорией мужчин, получивших инвалидность в результате войны. Стоит отметить, что это касается тех военнослужащих, которые получили ранения, контузию или получили увечья на территории военных учебных заведений, в учебных частях, воинских частях в результате ракетных обстрелов врага.
Авторы законопроекта отмечают, что такие прецеденты уже случались.

Какие категории военных уже входили в список

Ранее список упоминал военнослужащих, получивших инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
То же касается и военных, получивших статус инвалидности в результате боевых действий уже во время полномасштабной войны.
Кроме того, статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины предоставляется семьям участников боевых действий, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.
Теперь к этому перечню добавляются также военные, которые получили ранения, контузию или увечья на территории военных учебных заведений, в учебных частях, воинских частях в результате ракетных обстрелов врага.

Какие выплаты могут получить такие лица

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при исполнении обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, или установление инвалидности лицу после его увольнения с военной службы в результате указанных причин, может рассчитывать на выплаты в размере:
  • 400-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности I группы
  • 300-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности II группы
  • 250-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности III группы.
Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, получит помощь в размере:
  • 120-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности I группы
  • 90-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности II группы
  • 70-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности III группы
Если военный частично утратил трудоспособность, однако не получил инвалидность, единовременная денежная помощь выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности в размере, определяемом в процентах от:
  • 70-кратного прожиточного минимума военнослужащему, получившему ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности, а также лицу, уволенному с военной службы, частично потерявшему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы
  • 50-кратного прожиточного минимума военнообязанному или резервисту, призванному на учебные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, получившему ранение (контузию, травму или увечье), заболевания при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания таких сборов или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве
По материалам:
РБК-Україна
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