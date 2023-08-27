Работодателям компенсируют обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью — Finance.ua

Работодателям компенсируют обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью Сегодня 07:05 — Казна и Политика

Работодателям компенсируют обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью

Правительство будет компенсировать работодателям расходы на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики , соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 22 августа.

«Правительство вводит программу выплат компенсации таким работодателям на приобретение необходимой мебели, технических средств. По нашим прогнозам, уже к концу этого года удастся обустроить не менее полутора тысяч рабочих мест», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

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Предполагается, что компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью І группы составит до 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат), для лиц с инвалидностью ІІ группы — до 67 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

Компенсироваться будут расходы на приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью, в частности: мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, перил и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц), транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом, вспомогательных средств для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев, брайлевских клавиатур и портативных устройств, подъемных платформ для рабочих мест и т. д.

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Финансирование компенсации будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо подать в региональный центр занятости в бумажной или электронной форме: заявление о предоставлении компенсации и копии документов, подтверждающих трудоустройство лица с инвалидностью и приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места.

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Укрінформ По материалам:

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