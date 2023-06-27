Могут ли люди с инвалидностью одновременно получать соцпомощь и пенсию — Finance.ua
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Могут ли люди с инвалидностью одновременно получать соцпомощь и пенсию

Личные финансы
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Одновременно получать социальную помощь и пенсию могут люди с инвалидностью, относящиеся к категории лиц с инвалидностью с детства. То есть в случае, когда инвалидность установлена ​​до 18 лет.
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Это предусмотрено Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», напоминает Пенсионный фонд.
Размер социальных выплат для таких людей составляет:
  • лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства II группы — 80% от этой суммы (сейчас 1674,40 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства III группы — 60% соответственно (сейчас 1255,80 грн);
  • на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).
Люди с инвалидностью с детства могут одновременно получать и другие виды пособий. К примеру, пенсию в связи с потерей кормильца.
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Как сообщалось ранее, в Украине изменился принцип выплат людям, получившим тяжелую инвалидность из-за производственной травмы. Вместо оплаты медицинского обслуживания их поручили паллиативной службе. Однако люди заявляют, что паллиативной службы фактически не существует, а такие изменения поставили их на грань выживания.
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По материалам:
Socportal
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