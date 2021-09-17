Чернобыльская пенсия: как на ее размер влияют инвалидность и стаж работы

В Украине повышены выплаты по инвалидности людям, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Новый минимальный размер пенсии по инвалидности составляет:

для первой группы — 6000 грн (было 2780 грн);

для второй группы — 4800 грн (было 2317,50 грн);

для третьей группы — 3700 грн (было 2039,4 грн);

для детей с инвалидностью — 3700 грн (было 1854 грн).

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Люди, у которых нет статуса непосредственного ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, но есть статус пострадавших в результате катастрофы и они имеют инвалидность, интересуются, какую надбавку к пенсии они могут получать. В частности, за разъяснениями к «На пенсии» обратилась женщина, инвалид III группы, имеющая статус потерпевшей от Чернобыльской катастрофы 1-й категории.

Издание пишет, что согласно постановлению Кабмина «О повышении уровня социальной защиты граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы составляет 145% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля 2021 года прожиточный минимум составляет 1854 гривны, 145% – это 2688,30 гривны.

Кроме того, лицам с инвалидностью III группы, которые относятся к 1-й категории, устанавливается дополнительная надбавка в размере 284,70 гривны.

Ранее пенсия по инвалидности III группы назначалась в размере не менее шести минимальных пенсий по возрасту. Эту норму исключили из закона в 2008 году. Недавно Конституционный суд счел эти изменения неконституционными, но в закон не вернули норму о шести минимальных пенсиях по возрасту.

Сейчас пенсии по инвалидности III группы, связанной с Чернобыльской катастрофой, не могут быть ниже 3700 гривен.

Что касается стажа, то зачет в стаж периодов проживания в зоне усиленного радиоэкологического контроля законодательством не предусмотрен.

При назначении пенсии должны засчитывать, кроме периодов работы, периоды получения пособия по безработице, периоды по уходу за инвалидом I группы или ребенком с инвалидностью, а также за пенсионером, который по заключению медицинского учреждения требует постоянного стороннего ухода. Если человек уже вышел на пенсию, а потом ухаживал за кем-то, то это в стаж уже не засчитают.