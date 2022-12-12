У ВПЛ есть возможность восстановить документы, подтверждающие инвалидность — Finance.ua
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У ВПЛ есть возможность восстановить документы, подтверждающие инвалидность

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Восстановить утраченные документы об инвалидности, которые являются основанием для получения льгот и социальных выплат, внутренне перемещенные лица могут в соответствующих государственных учреждениях.
Об этом сообщают в Минреинтеграции.
Чтобы восстановить документы, подтверждающие инвалидность, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Его специалисты имеют доступ к централизованному банку данных таких лиц и могут сделать из него выписку.
Для возобновления заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) следует обратиться в ближайший медицинский центр, где работает такая комиссия.
Во время военного положения внутренне перемещенных лиц комиссии осматривают исключительно по месту их нахождения.
Кроме того, ВПЛ нет необходимости проходить повторный осмотр МСЭК, чтобы подтвердить инвалидность. Она продлевается автоматически. Однако после отмены военного положения такой осмотр необходимо пройти в течение 6 месяцев.
По материалам:
Finance.ua
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