uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства — Finance.ua
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uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства

Личные финансы
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uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства
uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства
В Украине официально запустили программу электронного резидентства uResidency.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Убираем границы для предпринимателей и масштабируем украинский подход к ведению бизнеса на весь мир. Все знают нашу „Дію“, теперь и иностранцы прочувствуют на себе преимущества цифровых услуг в смартфоне, которые уже давно доступны украинцам», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что с uResidency иностранцы из любой точки мира будут регистрировать бизнес в Украине и оформлять услуги онлайн — от подачи заявки на получение статуса э-резидента до уплаты налогов.

Как стать э-резидентом

«Стать э-резидентом в Украине проще, чем открыть бизнес в любой стране мира. Менее 10 минут нужно, чтобы заполнить заявку на статус в приложении или на портале uResidency. После быстрой проверки в консульстве э-резидент получает КЭП и открывает ФЛП. Впоследствии даже не придется посещать консульство для верификации», — рассказали в Минцифре.
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Дальше все взаимодействие автоматическое — от открытия банковского счета до вывода денег.

Условия ведения бизнеса для э-резидентов:

  • никаких расходов на бухгалтера — оформлять налоговую декларацию и платить налоги за вас будет банк;
  • налог 5% от суммы прибыли;
  • регистрация бизнеса онлайн через мобильное приложение и вебпортал без поездок в Украину.
В настоящее время программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Далее список стран будет расширяться.
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«uResidency поможет пополнять госбюджет Украины через налогообложение э-резидентов, развивать банковскую сферу и привлекать дополнительные иностранные инвестиции. А также будем популяризировать Украину как цифровое государство», — подытожили в министерстве.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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