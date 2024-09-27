uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства — Finance.ua

uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства Сегодня 17:04 — Личные финансы

uResidency. В Украине официально запустили программу электронного резидентства

В Украине официально запустили программу электронного резидентства uResidency

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Убираем границы для предпринимателей и масштабируем украинский подход к ведению бизнеса на весь мир. Все знают нашу „Дію“, теперь и иностранцы прочувствуют на себе преимущества цифровых услуг в смартфоне, которые уже давно доступны украинцам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с uResidency иностранцы из любой точки мира будут регистрировать бизнес в Украине и оформлять услуги онлайн — от подачи заявки на получение статуса э-резидента до уплаты налогов.

Как стать э-резидентом

«Стать э-резидентом в Украине проще, чем открыть бизнес в любой стране мира. Менее 10 минут нужно, чтобы заполнить заявку на статус в приложении или на портале uResidency. После быстрой проверки в консульстве э-резидент получает КЭП и открывает ФЛП. Впоследствии даже не придется посещать консульство для верификации», — рассказали в Минцифре.

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Дальше все взаимодействие автоматическое — от открытия банковского счета до вывода денег.

Условия ведения бизнеса для э-резидентов:

никаких расходов на бухгалтера — оформлять налоговую декларацию и платить налоги за вас будет банк;

налог 5% от суммы прибыли;

регистрация бизнеса онлайн через мобильное приложение и вебпортал без поездок в Украину.

В настоящее время программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Далее список стран будет расширяться.

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«uResidency поможет пополнять госбюджет Украины через налогообложение э-резидентов, развивать банковскую сферу и привлекать дополнительные иностранные инвестиции. А также будем популяризировать Украину как цифровое государство», — подытожили в министерстве.

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