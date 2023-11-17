Минцифры создает мобильное приложение «Е-резидент» — Finance.ua
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Минцифры создает мобильное приложение «Е-резидент»

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Минцифры создает мобильное приложение «Е-резидент»
Минцифры создает мобильное приложение «Е-резидент»
Минцифры инициировало создание мобильного приложения информационной системы «Е-резидент» в рамках финансируемого ЕС проекта DT4UA. Этот проект будет способствовать развитию ІТ-бизнеса и повышению экспортного потенциала Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Цель проекта — создать мобильное приложение, которое будет предоставлять электронные услуги для иностранных граждан, включая приобретение и отмену статуса е-резидента, открытие и закрытие текущих счетов, использование КЭП, государственную регистрацию ФЛП е-резидента и другие услуги», — сказано в сообщении.
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Подать заявку на участие в тендере на создание можно до 8 декабря. С деталями участия и техническими требованиями можно ознакомиться на Портале публичных закупок Эстонии по ссылке.
Напомним, Верховная Рада 6 октября прошлого года приняла в целом законопроект № 5270 об электронном резидентстве. А уже с 1 апреля 2023 г. начал действовать закон о е-резидентстве, который позволит иностранцам вести бизнес в Украине.
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Национальный банк Украины предоставил право электронным резидентам с 8 марта 2023 г. открывать текущие счета в банке.
Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы е-резидентства Украины — речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, однако перечень будет расширяться.

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По материалам:
Finance.ua
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