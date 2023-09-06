Е-резидентство: иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн — Finance.ua

Е-резидентство: иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн Сегодня 14:02 — Личные финансы

Е-резидентство: иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн

Кабинет Министров принял постановление, которым определяется механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Е-резидентство — это наш цифровой ответ на глобализацию. Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическим лицам-предпринимателям, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн», — отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, удобен также механизм уплаты налогов и отчетности для е-резидентов: это будет делать украинский банк, в котором у е-резидента открыт текущий счет, ведь он выступает налоговым агентом такого иностранца.

«Благодаря этому проекту мы откроем двери для дополнительных внешних инвестиций и предоставим механизм для ведения бизнеса в Украине без бюрократических барьеров», — добавил Борняков.

Что регулирует постановление:

механизм получения и отмены статуса е-резидента;

порядок формирования и ведения системы «Е-резидент» совместно с Государственной налоговой службой и банками;

защиту персональных данных электронных резидентов.

Справка Finance.ua:

с 1 апреля начал действовать закон о е-резидентстве. В скором времени состоится тестирование проекта для госорганов. А после утверждения всей необходимой дополнительной нормативно-правовой базы иностранные IT-специалисты смогут становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

е-резидентство Украины не будет доступно гражданам россии, беларуси и стран, входящих в «серый» или «черный» список FATF. Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами;

ранее Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы е-резидентства Украины — речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланда, однако перечень будет расширяться.

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