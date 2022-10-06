Верховна Рада ухвалила закон про е-резидентство — Finance.ua

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Верховна Рада ухвалила закон про е-резидентство

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила закон про е-резидентство
Верховна Рада ухвалила закон про е-резидентство
В Україні з’явиться електронне резидентство, за законопроєкт № 5270 про спеціальний статус для іноземців, що відкриває можливість вести бізнес в Україні онлайн в цілому проголосували 252 депутати.
Про це повідомив один із авторів документу, народний депутат Ярослав Железняк. Він очікує в перший рік дії закону 1000 е-резидентів.
За словами Железняка, щоб отримати е-резидентство, фахівець має зареєструватися у «Дії» та пройти фінансову та безпекову перевірку. Якщо все добре, він стає електронним резидентом — по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.
Е-резидент відкриває дистанційно рахунок у банку, і саме банк буде податковим агентом для е-резидента. Працює та сплачує податок — 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту — 15%, але тільки зовнішні контракти з експортом послуг.
«Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки — безготівкові», — написав Железняк.
Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України визначає Уряд.
Окрім цього до другого читання розширили перелік професій е-резидентів з IT-спеціалістів на всіх інших експортерів послуг.

Довідка Finance.ua:

  • 30 вересня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 5270 про е-резидентство;
  • за словами народного депутата «Слуги Народу» Данила Гетманцева, завдяки цьому документу іноземці та особи без громадянства, які набули статусу електронного резидента та зареєстрували себе як ФОП, зможуть здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні. І при цьому можуть не бути в Україні фізично.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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