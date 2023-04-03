В Украине начал действовать закон о е-резидентстве — Finance.ua

В Украине начал действовать закон о е-резидентстве Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В Украине начал действовать закон о е-резидентстве

С 1 апреля начал действовать закон о е-резидентстве. Вскоре пройдет тестирование проекта для госорганов. После утверждения всей необходимой дополнительной нормативно-правовой базы иностранные IT-специалисты смогут становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сейчас команда Минцифры вместе с НБУ, МИД, Минюстом, МВД, СБУ и Государственной налоговой службой работают над нормативно-правовой базой, которая позволит запустить проект полноценно.

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Кроме того, власти протестуют сервис, с помощью которого иностранцы смогут подавать заявку на получение статуса е-резидента.

«По завершении тестирования планируем привлечь около 1000 е-резидентов. Ожидаем предоставления последнего разрешения от НБУ, которое поможет запустить проект полноценно. Речь идет о возможности для е-резидентов переводить средства на собственный счет за рубежом в валюте. Для украинского бюджета проект будет нести дополнительную прибыль. Также он будет способствовать популяризации Украины как мирового IT-бренда и росту нашей позиции в международных рейтингах, в частности, Doing Business», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:

в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;

дистанционно управлять своим бизнесом с помощью современных технологий;

подписывать документы электронной подписью;

дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;

уплачивать налоги на льготных условиях.

По закону, е-резидентами не могут стать предприниматели, имеющие доход в Украине. Это означает, что е-резиденты будут предоставлять услуги исключительно другим иностранцам.

Граждане россии и стран, входящих в серый или черный список FATF, стать е-резидентами не смогут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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