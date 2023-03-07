Э-резиденты получили право открывать текущие счета в банке — Finance.ua
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Э-резиденты получили право открывать текущие счета в банке

Личные финансы
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Э-резиденты получили право открывать текущие счета в банке
Э-резиденты получили право открывать текущие счета в банке
Национальный банк Украины предоставил право электронным резидентам с 8 марта 2023 г. открывать текущие счета в банке.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что это обусловлено необходимостью реализации норм Закона Украины от 06 октября 2022 года № 2654-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов».
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«Закон определяет возможность регистрации иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус э-резидента, физическими лицами-предпринимателями для ведения предпринимательской деятельности без необходимости пребывания в Украине, и дает им право открыть текущие счета исключительно через информационную систему „Э-резидент“ в одном из банков, доступных для выбора в этой системе», — напоминают в Нацбанке.
Учитывая нормы закона, регулятор предоставил право:
  • э-резиденту — открывать в банке, с которым Министерство цифровой трансформации Украины заключило соответствующий договор, текущие счета для осуществления предпринимательской деятельности;
  • банку — закрывать текущие счета э-резидента на основании информации, полученной из информационной системы «Э-резидент», о прекращении предпринимательской деятельности э-резидента и перечислять остаток средств с текущих счетов этого клиента на его собственный счет, открытый за пределами Украины, реквизиты которого указаны в договоре.

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По материалам:
Finance.ua
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