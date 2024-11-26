UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии — Finance.ua

UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии
Второй крупнейший банк в Италии — UniCredit — покупает за $11 млрд 100% Banco BPM, который занимает четвертую позицию в рейтинге самых дорогих банков страны.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.
UniCredit выступил предложением о поглощении Banco BPM еще в начале 2022 года, однако сделку пришлось отложить из-за начала российского вторжения в Украину.
Banco BPM работает преимущественно в Милане и регионе Ломбардия, где UniCredit имеет мало филиалов.
Banco BPM примечателен еще и тем, что в начале ноября выкупил часть государственной доли (5%) в самом старом банке мира Monte dei Paschi, работающем с 1472 года.
«С приобретением одного из наших исторических объектов мы укрепляем свои позиции в Италии», — говорится в заявлении генерального директора UniCredit Андреа Орселя.
Соглашение должен одобрить Европейский центробанк и антимонопольные органы, и ожидается, что оно будет завершено до июня 2025 года.
UniCredit также ожидает одобрения европейских регуляторов на покупку 21% у Commerzbank, где он владеет 9%. Соглашение позволит UniCredit стать самым крупным акционером этого немецкого банка. Против продажи пакета акций итальянскому банку выступало руководство Commerzbank и профсоюза.
После оглашения второго крупнейшего банка в Италии о покупке Banco BPM стоимость акций Commerzbank упала на 7%, поскольку возросла вероятность того, что UniCredit может отказаться от инвестиции в Германию. Руководство итальянского банка пока уверяет, что соглашение с Commerzbank остается в силе.
Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров по слиянию последнего с Deutsche Bank.
23 сентября 2024 года Commerzbank AG предупредил правительство Германии, что потенциальное соглашение по покупке банка итальянским UniCredit может привести к сокращению объемов кредитования малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики ФРГ.
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