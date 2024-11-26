UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии

Фондовый рынок
14
UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии
UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии
Второй крупнейший банк в Италии — UniCredit — покупает за $11 млрд 100% Banco BPM, который занимает четвертую позицию в рейтинге самых дорогих банков страны.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.
UniCredit выступил предложением о поглощении Banco BPM еще в начале 2022 года, однако сделку пришлось отложить из-за начала российского вторжения в Украину.
Читайте также
Banco BPM работает преимущественно в Милане и регионе Ломбардия, где UniCredit имеет мало филиалов.
Banco BPM примечателен еще и тем, что в начале ноября выкупил часть государственной доли (5%) в самом старом банке мира Monte dei Paschi, работающем с 1472 года.
«С приобретением одного из наших исторических объектов мы укрепляем свои позиции в Италии», — говорится в заявлении генерального директора UniCredit Андреа Орселя.
Читайте также
Соглашение должен одобрить Европейский центробанк и антимонопольные органы, и ожидается, что оно будет завершено до июня 2025 года.
UniCredit также ожидает одобрения европейских регуляторов на покупку 21% у Commerzbank, где он владеет 9%. Соглашение позволит UniCredit стать самым крупным акционером этого немецкого банка. Против продажи пакета акций итальянскому банку выступало руководство Commerzbank и профсоюза.
После оглашения второго крупнейшего банка в Италии о покупке Banco BPM стоимость акций Commerzbank упала на 7%, поскольку возросла вероятность того, что UniCredit может отказаться от инвестиции в Германию. Руководство итальянского банка пока уверяет, что соглашение с Commerzbank остается в силе.
Читайте также
Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров по слиянию последнего с Deutsche Bank.
23 сентября 2024 года Commerzbank AG предупредил правительство Германии, что потенциальное соглашение по покупке банка итальянским UniCredit может привести к сокращению объемов кредитования малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики ФРГ.
Доверяйте свои деньги только надежным банкам. Предложения от лучших можно сравнить с помощью каталога на Finance.ua:

👉 Выберите самый выгодный депозит

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.