UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии — Finance.ua

UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии Сегодня 05:48 — Фондовый рынок

UniCredit покупает один из самых дорогих банков Италии

Второй крупнейший банк в Италии — UniCredit — покупает за $11 млрд 100% Banco BPM, который занимает четвертую позицию в рейтинге самых дорогих банков страны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.

UniCredit выступил предложением о поглощении Banco BPM еще в начале 2022 года, однако сделку пришлось отложить из-за начала российского вторжения в Украину.

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Banco BPM работает преимущественно в Милане и регионе Ломбардия, где UniCredit имеет мало филиалов.

Banco BPM примечателен еще и тем, что в начале ноября выкупил часть государственной доли (5%) в самом старом банке мира Monte dei Paschi, работающем с 1472 года.

«С приобретением одного из наших исторических объектов мы укрепляем свои позиции в Италии», — говорится в заявлении генерального директора UniCredit Андреа Орселя.

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Соглашение должен одобрить Европейский центробанк и антимонопольные органы, и ожидается, что оно будет завершено до июня 2025 года.

UniCredit также ожидает одобрения европейских регуляторов на покупку 21% у Commerzbank, где он владеет 9%. Соглашение позволит UniCredit стать самым крупным акционером этого немецкого банка. Против продажи пакета акций итальянскому банку выступало руководство Commerzbank и профсоюза.

После оглашения второго крупнейшего банка в Италии о покупке Banco BPM стоимость акций Commerzbank упала на 7%, поскольку возросла вероятность того, что UniCredit может отказаться от инвестиции в Германию. Руководство итальянского банка пока уверяет, что соглашение с Commerzbank остается в силе.

Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров по слиянию последнего с Deutsche Bank.

23 сентября 2024 года Commerzbank AG предупредил правительство Германии, что потенциальное соглашение по покупке банка итальянским UniCredit может привести к сокращению объемов кредитования малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики ФРГ.

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НВ По материалам:

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