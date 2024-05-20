россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank — Finance.ua

россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги на сумму около 800 млн евро трех европейских банков.

Речь идет об активах немецких Deutsche Bank (238,61 млн евро) и Commerzbank (94 млн евро), а также итальянского UniCredit (462,67 млн евро).

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Иск об аресте активов подала дочерняя компания «Газпрома» — «Русхимяльянс», которая в 2021 году заказала немецкой компании Linde проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге Ленинградской области.

Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit и еще два банка выступили поручителями в соглашении.

Компания перечислила аванс, однако в 2022 году и Linde, и банки-поручители отказались от выполнения обязательств из-за введенных против россии санкций ЕС.

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В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в россии на 35 млрд рублей.

По информации источников Financial Times, 20 апреля правительство Италии собирается на совещание, чтобы обсудить конфискацию активов UniCredit в россии.

Фінансовий клуб По материалам:

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