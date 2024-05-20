россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank — Finance.ua

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россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank

Фондовый рынок
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россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank
россия арестовала активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги на сумму около 800 млн евро трех европейских банков.
Речь идет об активах немецких Deutsche Bank (238,61 млн евро) и Commerzbank (94 млн евро), а также итальянского UniCredit (462,67 млн евро).
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Иск об аресте активов подала дочерняя компания «Газпрома» — «Русхимяльянс», которая в 2021 году заказала немецкой компании Linde проектирование и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге Ленинградской области.
Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit и еще два банка выступили поручителями в соглашении.
Компания перечислила аванс, однако в 2022 году и Linde, и банки-поручители отказались от выполнения обязательств из-за введенных против россии санкций ЕС.
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В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в россии на 35 млрд рублей.
По информации источников Financial Times, 20 апреля правительство Италии собирается на совещание, чтобы обсудить конфискацию активов UniCredit в россии.
По материалам:
Фінансовий клуб
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