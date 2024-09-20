«Укрзализныця» возобновляет продажу билетов на поезд Варшава — Львов через Раву-Русскую
«Укрзализныця» возобновляет продажу билетов на популярный рейс Варшава — Львов через Раву-Русскую после короткого перерыва благодаря обновлению соглашений с польским частным перевозчиком SKPL.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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«Благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL, завершается короткий перерыв в продаже билетов на популярное пересадочное сообщение из Варшавы через Раву-Русскую во Львов. Укрзализныця благодарит SKPL за все усилия, приложенные для дальнейшего бесперебойного функционирования этого рейса».
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Расписание поездов остается без изменений.
Поезд № 767 отправляется из Варшавы Восточной ежедневно в 21:31, останавливается в Люблине в 23:27, затем отправляется в 23:40 и прибывает в Раву-Русскую в 05:15 (проводится погранично-таможенный контроль в поезде).
Пересадочный поезд № 867/868 отправляется из Равы-Русской в 06:15, во Львов прибывает в 07:47, в Ивано-Франковск в 11:12, а в Коломыю в 12:00.
Обратно поезд № 867/868 отправляется из Коломыи в 03:06, из Ивано-Франковска в 03:55, из Львова в 06:58 и прибывает в Раву-Русскую в 08:38.
Поезд № 767 отправляется из Равы-Русской в 10:15, прибывает в Люблин в 13:50 и в Варшаву Восточную в 16:01.
Билеты на маршрут Львов — Варшава доступны для покупки в приложении или на сайте «Укрзализныци», а также в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратил работу. Клиенты смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт, а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
Укрзализныця адаптировала приложение для людей с нарушениями зрения. Теперь со всеми элементами интерфейса приложения можно взаимодействовать с помощью голосового управления и озвучивания VoiceOver (iOS) и TalkBack (Android).
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