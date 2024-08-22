«Укрзализныця» с сентября запускает постоянный Интерсити+ между Киевом и Одессой — Finance.ua

«Укрзализныця» с сентября запускает постоянный Интерсити+ между Киевом и Одессой Сегодня 17:40 — Личные финансы

«Укрзализныця» с сентября запускает постоянный Интерсити+ между Киевом и Одессой

«Укрзализныця» с 6 сентября назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 763/764 будет отправляться из Киева по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

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В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

«Билеты будут в продаже в приложении „Укрзализныци“, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов», — отметили в компании.

Напомним, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+» между Одессой и Киевом.

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Также «Укрзализныця» объявила о запуске продаж билетов на первый в истории компании детский купейный вагон. Первый рейс состоится 8 августа в составе поезда № 15/16, который будет курсировать по маршруту Харьков — Ясиня.

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