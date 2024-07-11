Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты — Finance.ua

Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты Сегодня 17:20 — Личные финансы

Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты

Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 12 июля:

региональный поезд № 816/815 Коломыя — Львов по пятницам будет начинать свой маршрут с Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя 06:44—06:54 , Ивано-Франковск 07:43—07:55 , прибытие во Львов в 10:07.

С 15 июля:

региональный поезд № 816/815 Рахов — Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50—07:55 , прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татар-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.

дополнительный региональный поезд № 818/817 Львов-Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск 17:34—17:42 , Коломыя 18:35—18:37 , Черновцы 19:53.

Из-за корректировки расписания движения, 12 июля пригородный поезд № 6438 Ивано-Франковск — Коломыя отправится с начальной станции в 05:27 вместо 05:55.

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