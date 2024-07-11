Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты — Finance.ua
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Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты

Личные финансы
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Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты
Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты
Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 12 июля:
  • региональный поезд № 816/815 Коломыя — Львов по пятницам будет начинать свой маршрут с Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя 06:44—06:54, Ивано-Франковск 07:43—07:55, прибытие во Львов в 10:07.
С 15 июля:
  • региональный поезд № 816/815 Рахов — Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50—07:55, прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татар-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.
  • дополнительный региональный поезд № 818/817 Львов-Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск 17:34—17:42, Коломыя 18:35—18:37, Черновцы 19:53.
Из-за корректировки расписания движения, 12 июля пригородный поезд № 6438 Ивано-Франковск — Коломыя отправится с начальной станции в 05:27 вместо 05:55.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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