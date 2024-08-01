«Укрзализныця» меняет расписание поездов из Киева в Перемышль — Finance.ua

«Укрзализныця» меняет расписание поездов из Киева в Перемышль
АО «Укрзализныця» с 10 августа вносит изменения в расписание движения двух поездов Интерсити+, следующих из Киева в польский Перемышль.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов Интерсити+ Киев — Перемышль», — говорится в сообщении.
Начиная с 10 августа:
- поезд № 715 Киев — Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59.
- поезд № 705 Киев — Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.
Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.
Детали о стыковках поездов в Перемышле собраны на портале, а из-за интенсивности движения на пересадку Укрзализныця советует закладывать не менее 2−2,5 часа.
Напомним, с 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсы № 19/20 Киев — Хелм — Киев, № 23/24 Киев — Хелм — Киев, № 51/52 Киев — Перемышль — Киев, № 89/90 Киев — Перемышль — Киев, № 73/74 Харьков — Перемышль — Харьков будут использовать с верификацией через Дія. Підпис в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов.
Чтобы украинцы могли в пиковый сезон приобрести нужный билет, в «Укрзализныце» дали несколько советов. Прежде всего, советуют загрузить официальное приложение компании, планировать свое путешествие заблаговременно и при необходимости воспользоваться сервисом мониторинга, чтобы система сама приобрела билет сразу же, когда он появится в продаже.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью