«Укрзализныця» меняет расписание поездов из Киева в Перемышль — Finance.ua

«Укрзализныця» меняет расписание поездов из Киева в Перемышль Сегодня 19:42 — Личные финансы

«Укрзализныця» меняет расписание поездов из Киева в Перемышль

АО «Укрзализныця» с 10 августа вносит изменения в расписание движения двух поездов Интерсити+, следующих из Киева в польский Перемышль.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов Интерсити+ Киев — Перемышль», — говорится в сообщении.

Начиная с 10 августа:

поезд № 715 Киев — Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59.

поезд № 705 Киев — Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.

Детали о стыковках поездов в Перемышле собраны на портале , а из-за интенсивности движения на пересадку Укрзализныця советует закладывать не менее 2−2,5 часа.

Напомним, с 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсы № 19/20 Киев — Хелм — Киев, № 23/24 Киев — Хелм — Киев, № 51/52 Киев — Перемышль — Киев, № 89/90 Киев — Перемышль — Киев, № 73/74 Харьков — Перемышль — Харьков будут использовать с верификацией через Дія. Підпис в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов.

Чтобы украинцы могли в пиковый сезон приобрести нужный билет, в «Укрзализныце» дали несколько советов . Прежде всего, советуют загрузить официальное приложение компании, планировать свое путешествие заблаговременно и при необходимости воспользоваться сервисом мониторинга, чтобы система сама приобрела билет сразу же, когда он появится в продаже.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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