«Укрзализныця» оборудовала Wi-Fi 75% скоростных поездов — Finance.ua
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«Укрзализныця» оборудовала Wi-Fi 75% скоростных поездов

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«Укрзализныця» оборудовала Wi-Fi 75% скоростных поездов
«Укрзализныця» оборудовала Wi-Fi 75% скоростных поездов
АО «Укрзализныця» обеспечило доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс-Украина».
«В настоящее время завершаются работы по оснащению поездов „Интерсити“ оборудованием доступа в интернет в соответствии с утвержденным инвестиционным проектом „Развертывание телекоммуникационной сети в поездах „Интерсити“ и организация беспроводного доступа к ресурсам сети Интернет“… Необходимое оборудование установлено уже в 75% скоростных поездов», — отметила «Укрзализныця».
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Сообщается, что ведутся пусконаладочные работы и проводится соответствующее тестирование.
В рамках проведения тестирования обеспечен доступ пассажиров в Интернет, выполняется анализ качества услуг.
Агентство также отметило, что в поезде «УЗ» в Перемышль бесплатно предоставляется 1 ГБ интернета на одно устройство. Анонсирована возможность покупки дополнительных объемов, но пока она не активна.
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По материалам:
Економічна Правда
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