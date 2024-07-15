В «Укрзализныце» дали советы, как летом «выловить» билеты на популярные маршруты — Finance.ua
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В «Укрзализныце» дали советы, как летом «выловить» билеты на популярные маршруты

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В «Укрзализныце» дали советы, как летом «выловить» билеты на популярные маршруты
В «Укрзализныце» дали советы, как летом «выловить» билеты на популярные маршруты
Чтобы украинцы могли в пиковый сезон приобрести нужный билет, в «Укрзализныце» дали несколько советов.
Прежде всего советуют загрузить официальное приложение компании, планировать свое путешествие заранее и при необходимости воспользоваться сервисом мониторинга, чтобы система сама приобрела билет сразу, как он появится в продаже.
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«Загружайте официальное приложение „Укрзализныци“. Не надо искать и надеяться на каких-то перекупов. Второе — если вы не нашли билет на ту дату, которая нужна, можно воспользоваться сервисом мониторинга. Мы его несколько месяцев назад тестово запустили, сейчас уже работает по полной. У нас где-то более 50 тысяч билетов люди мониторят», — сообщил руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский в эфире телемарафона.
Он объяснил, что таким образом можно заказать билет с автовыкупом. Это значит, что даже ночью, если кто-нибудь вдруг сдал свой билет, и если вы первый в очереди на автовыкуп, то система сама приобретет билет.
«Сейчас из-за пика сезона мы вынужденно ограничили, что там можно мониторить параллельно только несколько поездов, а не бесчисленное количество. Но это пользуется популярностью», — пояснил руководитель пассажирского направления УЗ.
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Кроме того, в «Укрзализныце» советуют в пик сезона планировать свое путешествие заранее. Так, продажи билетов открываются за 20 суток. Международные направления открываются в 9.00, а внутренние маршруты в 8.00, чтобы не было лишней нагрузки на систему.
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По материалам:
УНН
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