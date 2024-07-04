«Укрзализныця» меняет правила продажи билетов на международные поезда — Finance.ua

«Укрзализныця» меняет правила продажи билетов на международные поезда Сегодня 10:35 — Личные финансы

«Укрзализныця» меняет правила продажи билетов на международные поезда

«Укрзалізниця» изменит время открытия онлайн-продажи билетов на международные поезда, чтобы уменьшить нагрузку на свое мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Уже с 4 июля продажи будут стартовать в следующее время:

Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) — старт продаж в 09:00, глубина — 20 суток до даты отправления;

направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) — старт продаж в 09:00, глубина — 20 суток до даты отправления; Словацкое и австрийское направления — в 08:00, глубина 20 суток;

направления — в 08:00, глубина 20 суток; Молдавское направление — в 08:00, глубина 30 суток.

Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00.

Ранее продажа билетов на все международные поезда стартовала в 08:00, кроме поезда Киев-Варшава, продажа билетов на него открывалась с 09:00.

Для чего это? «Эти изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы — и соответственно сделают пользование вашим любимым приложением еще более удобным и быстрым», — добавили в УЗ.

Напомним, на днях «Укрзализныця» подала на утверждение изменения в правила перевозки животных

Обновленные правила будут предусматривать следующие разрешения:

Использование в качестве переноски для животных рюкзака (при наличии водонепроницаемого абсорбирующего дна).

Временное пребывание мелких животных до 45 см без переноски — для здоровой активности и сна на полке купе.

Проезд крупных собак от 45 см в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при условии полного выкупа купе.

Проезд крупных собак в Интерсити+ при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду.

Бесплатный проезд любых служебных собак представителей сил обороны во всех типах вагонов, при наличии намордника и поводка.

Перед утверждением Государственной регуляторной службой проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение.

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