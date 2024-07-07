«Укрзалізниця» увеличила сроки бронирования билетов на поезда для военных — Finance.ua

«Укрзалізниця» увеличила сроки бронирования билетов на поезда для военных Сегодня 20:37 — Фондовый рынок

«Укрзалізниця» увеличила сроки бронирования билетов на поезда для военных

С 8 июля военнослужащие смогут бронировать билеты на поезда для срочных поездок от 5 суток до отправления.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрзалізниця».

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«Делаем это, чтобы обеспечить тем, кто сражается за нас с оружием в руках, возможность увидеть близких в очень короткий отпуск или решить срочные дела, поэтому напоминаем: для плановых поездок (с горизонтом планирования более 5 суток) имеем сервис мониторинга билетов с автовыкупом в приложения», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Укрзалізниця» расширяет перечень пассажирских поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через спецсервис

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Напомним, «Укрзалізниця» инициировала обновление правил перевозки животных. Они вступят в силу после утверждения новой правовой редакции.

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