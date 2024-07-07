«Укрзалізниця» увеличила сроки бронирования билетов на поезда для военных — Finance.ua

«Укрзалізниця» увеличила сроки бронирования билетов на поезда для военных
С 8 июля военнослужащие смогут бронировать билеты на поезда для срочных поездок от 5 суток до отправления.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрзалізниця».
«Делаем это, чтобы обеспечить тем, кто сражается за нас с оружием в руках, возможность увидеть близких в очень короткий отпуск или решить срочные дела, поэтому напоминаем: для плановых поездок (с горизонтом планирования более 5 суток) имеем сервис мониторинга билетов с автовыкупом в приложения», — говорится в сообщении.
Кроме того, «Укрзалізниця» расширяет перечень пассажирских поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через спецсервис.
Напомним, «Укрзалізниця» инициировала обновление правил перевозки животных. Они вступят в силу после утверждения новой правовой редакции.
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