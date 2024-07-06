«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны — Finance.ua
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«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны
«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны
«Укрзализныця» в течение июня перевезла 2,5 миллиона пассажиров — на 18% больше, чем в прошлом году за этот же период, а также установили рекорд перевозки пассажиров за сутки.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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30 июня железнодорожники установили рекорд — перевезли 100 тысяч пассажиров за сутки. Это самое большое количество от начала полномасштабного вторжения, не считая периода массовой эвакуации.
Кроме того, рекордными являются результаты и относительно международного сообщения. В прошлом месяце такими маршрутами путешествовали почти 210 тысяч пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.
Самым популярным поездом в июне стал № 128 Запорожье — Львов. Им за месяц проехали 65 426 пассажиров.
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А наибольшим спросом традиционно пользовались следующие сообщения:
  • Киев — Львов и Львов — Киев;
  • Харьков — Киев;
  • Днепр — Киев.
Отмечается, что к пиковому сезону перевозок железнодорожники готовились заранее: запущены новые маршруты на популярных направлениях, перераспределен подвижной состав.
Для усиления международного сообщения организованы пересадочные маршруты (как Львов — Рава-Русская — Варшава), значительную роль сыграло развитие станции Чоп как хаба для путешествий из Украины в Будапешт и Вену и соответствующее назначение поездов в этом сообщении.
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Предложение мест в направлении Польши удалось отстоять, даже несмотря на ремонт на польском участке железной дороги. Так, пересадочные сообщения были сохранены по станции Дорохуск.
В прошлом месяце в международном сообщении путешествовало почти 210 тыс. пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.
По материалам:
Finance.ua
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