«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны — Finance.ua

«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны Сегодня 06:02 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» установила рекорд по перевозке пассажиров с начала большой войны

«Укрзализныця» в течение июня перевезла 2,5 миллиона пассажиров — на 18% больше, чем в прошлом году за этот же период, а также установили рекорд перевозки пассажиров за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

30 июня железнодорожники установили рекорд — перевезли 100 тысяч пассажиров за сутки. Это самое большое количество от начала полномасштабного вторжения, не считая периода массовой эвакуации.

Кроме того, рекордными являются результаты и относительно международного сообщения. В прошлом месяце такими маршрутами путешествовали почти 210 тысяч пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.

Самым популярным поездом в июне стал № 128 Запорожье — Львов. Им за месяц проехали 65 426 пассажиров.

А наибольшим спросом традиционно пользовались следующие сообщения:

Киев — Львов и Львов — Киев;

Харьков — Киев;

Днепр — Киев.

Отмечается, что к пиковому сезону перевозок железнодорожники готовились заранее: запущены новые маршруты на популярных направлениях, перераспределен подвижной состав.

Для усиления международного сообщения организованы пересадочные маршруты (как Львов — Рава-Русская — Варшава), значительную роль сыграло развитие станции Чоп как хаба для путешествий из Украины в Будапешт и Вену и соответствующее назначение поездов в этом сообщении.

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Предложение мест в направлении Польши удалось отстоять, даже несмотря на ремонт на польском участке железной дороги. Так, пересадочные сообщения были сохранены по станции Дорохуск.

В прошлом месяце в международном сообщении путешествовало почти 210 тыс. пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.

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