«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии — Finance.ua
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«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии
«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии
В январе-мае 2024 года АО «Укрзализныця» перевезло более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
В сообщении отмечается, что экспортные перевозки выросли почти на 59% - до 45 млн тонн.
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Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко отметил, что важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза — зерновых культур — по сравнению с прошлым годом на 43%.
«Это очень важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных — убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании», — отметил он.
Итого за 6 месяцев 2024 года перевезено:
  • во внутреннем сообщении — 40 млн тонн (+3%);
  • на экспорт — 45 млн тонн (+59%);
  • на импорт — 5 млн тонн (+62%).
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Несмотря на то, что в истекшие полгода среди лидеров по объемам перевозок были зерно и руда, уже несколько месяцев растут объемы перевозок внеклассных — убыточных грузов.
Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено грузов:
  • железная и марганцевая руда — 22,9 млн тонн;
  • зерновые грузы — 22,5 млн тонн;
  • каменный уголь — 12,5 млн тонн;
  • минстройматериалы — 13,7 млн ​​тонн.
По материалам:
Finance.ua
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