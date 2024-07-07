«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии — Finance.ua

«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии Сегодня 22:08 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» увеличила объемы перевозок в первом полугодии

В январе-мае 2024 года АО «Укрзализныця» перевезло более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В сообщении отмечается, что экспортные перевозки выросли почти на 59% - до 45 млн тонн.

Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко отметил, что важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза — зерновых культур — по сравнению с прошлым годом на 43%.

«Это очень важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных — убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании», — отметил он.

Итого за 6 месяцев 2024 года перевезено:

во внутреннем сообщении — 40 млн тонн (+3%);

на экспорт — 45 млн тонн (+59%);

на импорт — 5 млн тонн (+62%).

Несмотря на то, что в истекшие полгода среди лидеров по объемам перевозок были зерно и руда, уже несколько месяцев растут объемы перевозок внеклассных — убыточных грузов.

Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено грузов:

железная и марганцевая руда — 22,9 млн тонн;

зерновые грузы — 22,5 млн тонн;

каменный уголь — 12,5 млн тонн;

минстройматериалы — 13,7 млн ​​тонн.

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