«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену — Finance.ua

«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену Сегодня 16:10 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену

Австрийская железная дорога возобновляет движение поездов в столицу Австрии, где несколько дней они не курсировали из-за наводнения в Европе.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Как говорится в сообщении, австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт.

Обновления по движению поездов:

Беспересадочные вагоны Киев — Вена уже направляются в Вену и отправятся 18 сентября из Вены;

Поезд № 146 Чоп — Вена также возобновляет привычный маршрут в Вену.

В УЗ отметили, что поезд № 143 Вена — Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с 19 сентября. 18 сентября он отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться до Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.

Економічна Правда По материалам:

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