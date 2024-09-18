«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену — Finance.ua
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«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену
«Укрзализныця» возобновила движение поездов в Вену
Австрийская железная дорога возобновляет движение поездов в столицу Австрии, где несколько дней они не курсировали из-за наводнения в Европе.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Как говорится в сообщении, австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт.
Обновления по движению поездов:
  • Беспересадочные вагоны Киев — Вена уже направляются в Вену и отправятся 18 сентября из Вены;
  • Поезд № 146 Чоп — Вена также возобновляет привычный маршрут в Вену.
В УЗ отметили, что поезд № 143 Вена — Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с 19 сентября. 18 сентября он отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться до Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.
По материалам:
Економічна Правда
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