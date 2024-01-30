Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году — Finance.ua
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Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году

Фондовый рынок
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Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году
Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году
Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта 1308,3 км колей, что на 19,6% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Капитальным ремонтом обновлено 495,6 км колей, что на 5,7% больше, чем в 2022 году.
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Средним ремонтом в 2023 году было обновлено 812,7 км колеи, что на 30% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году был произведен капитальный ремонт 284 комплектов стрелочных переводов. Средним ремонтом обновлено 690 комплектов стрелочных переводов.
Также Укрзализныця в 2023 году обновила 6,6 км колей и 30 искусственных сооружений, поврежденных в результате боевых действий.
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В планах общества на 2024 год обновить разными видами ремонта 1197,5 км путей.
Железнодорожники содержат в надлежащем состоянии и устройства электроснабжения. В частности, в 2023 году выполнен текущий ремонт почти 8 тыс. км контактной сети на главных путях станций и гонках.
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Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки. «Теперь для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы открыли программу „Железные друзья“: каждый километр путешествия превратится в „обнимашки“ от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки», — говорится в сообщении;
  • с 14 августа в Укрзализныце стартовал второй этап программы лояльности «Железные друзья». Теперь каждый километр путешествия превращается в бонусы, которые можно накапливать в своем профиле в приложении «УЗ».

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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