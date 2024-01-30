Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году — Finance.ua

Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше колей, чем в 2022 году

Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта 1308,3 км колей, что на 19,6% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Капитальным ремонтом обновлено 495,6 км колей, что на 5,7% больше, чем в 2022 году.

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Средним ремонтом в 2023 году было обновлено 812,7 км колеи, что на 30% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году был произведен капитальный ремонт 284 комплектов стрелочных переводов. Средним ремонтом обновлено 690 комплектов стрелочных переводов.

Также Укрзализныця в 2023 году обновила 6,6 км колей и 30 искусственных сооружений, поврежденных в результате боевых действий.

В планах общества на 2024 год обновить разными видами ремонта 1197,5 км путей.

Железнодорожники содержат в надлежащем состоянии и устройства электроснабжения. В частности, в 2023 году выполнен текущий ремонт почти 8 тыс. км контактной сети на главных путях станций и гонках.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки. «Теперь для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы открыли программу „Железные друзья“: каждый километр путешествия превратится в „обнимашки“ от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки», — говорится в сообщении;

с 14 августа в Укрзализныце стартовал второй этап программы лояльности «Железные друзья». Теперь каждый километр путешествия превращается в бонусы, которые можно накапливать в своем профиле в приложении «УЗ».



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