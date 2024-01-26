«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов — Finance.ua

«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов Сегодня 11:14 — Казна и Политика

«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов

Укрзализныця создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В составе этого подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта.

Зачем это необходимо

Эта инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также предоставить возможность ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе.

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БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества Укрзализныци на станциях и гонках, фиксирование правонарушений, выявление краж горючего из локомотивов, инспектирование инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий.

Переквалификация железнодорожников

Укрзализныця подписала меморандум с Центром подготовки операторов БПЛА «Крук». Обучение, в частности, будет проводиться с помощью онлайн-платформы для ветеранов, которую создает «Крук» вместе с Фондом «Возрождение».

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Инструкторы Центра будут заниматься переквалификацией ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать работников пилотированию коптеров, а также будут заниматься инженерной подготовки, в том числе обучать сборке и обслуживанию дронов.

Первым шагом станет создание тестового подразделения. На его основе планируется создать сеть, которая поможет обеспечить эффективность работы железной дороги в будущем.

Напомним, Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил , что речь идет о более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более чем о тысяче дронов с дальностью за 1000 км.

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