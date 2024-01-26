«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов

Казна и Политика
33
«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов
«Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов
Укрзализныця создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В составе этого подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта.

Зачем это необходимо

Эта инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также предоставить возможность ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе.
Читайте также
БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества Укрзализныци на станциях и гонках, фиксирование правонарушений, выявление краж горючего из локомотивов, инспектирование инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий.

Переквалификация железнодорожников

Укрзализныця подписала меморандум с Центром подготовки операторов БПЛА «Крук». Обучение, в частности, будет проводиться с помощью онлайн-платформы для ветеранов, которую создает «Крук» вместе с Фондом «Возрождение».
Читайте также
Инструкторы Центра будут заниматься переквалификацией ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать работников пилотированию коптеров, а также будут заниматься инженерной подготовки, в том числе обучать сборке и обслуживанию дронов.
Первым шагом станет создание тестового подразделения. На его основе планируется создать сеть, которая поможет обеспечить эффективность работы железной дороги в будущем.
Напомним, Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил, что речь идет о более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более чем о тысяче дронов с дальностью за 1000 км.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.