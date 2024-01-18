В 2023 году «Укрзализныця» снизила объем грузоперевозок на 1,5% до 148,4 млн тонн — Finance.ua

В 2023 году «Укрзализныця» снизила объем грузоперевозок на 1,5% до 148,4 млн тонн Сегодня 13:34 — Казна и Политика

В 2023 году «Укрзализныця» снизила объем грузоперевозок на 1,5% до 148,4 млн тонн

Акционерное общество «Укрзализныця» в 2023 году снизило объемы перевозки грузов на 1,5% до 148,4 млн тонн по сравнению с 2022 годом.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, передают Українські Новини.

«Через морские порты перевезено 22,3 млн тонн всех грузов. В декабре 2023 года компания вышла на рекордную выгрузку — 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% нарастила объемы перевозок в направлении портов Дуная, в частности, транзитом через Молдову и Румынию», — говорится в сообщении.

Через сухопутные переходы перевезено 34,4 млн тонн грузов.

В 2023 году внутренние перевозки по сравнению с 2022 годом увеличились на 11,4% до 84,8 млн тонн.

«В целом, по сравнению с периодом март-декабрь 2022 года за аналогичный период 2023 года, Укрзализныця увеличила общие объемы перевозок со 102 до 126 млн тонн. Больше всего при этом перевезено зерновых грузов», — говорится в сообщении.

«Укрзализныця» в 2022 году снизила объемы перевозки грузов на 52,1% до 150,6 млн тонн по сравнению с 2021 годом.

Українські Новини По материалам:

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