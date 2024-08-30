«Укрзализныця» обновила свое приложение: управлять интерфейсом можно с помощью голоса — Finance.ua
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«Укрзализныця» обновила свое приложение: управлять интерфейсом можно с помощью голоса

Личные финансы
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«Укрзализныця» обновила свое приложение: управлять интерфейсом можно с помощью голоса
«Укрзализныця» обновила свое приложение: управлять интерфейсом можно с помощью голоса
Укрзализныця адаптировала приложение для людей с нарушениями зрения. Теперь со всеми элементами интерфейса приложения можно взаимодействовать с помощью голосового управления и озвучивания VoiceOver (iOS) и TalkBack (Android).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Все кнопки, переключатели, текстовые поля и другие интерактивные элементы были дополнены текстовыми метками, описывающими их функции.
Среди прочего в приложении было добавлено озвучивание функций в процессе оплаты, в частности озвучивание купленного билета и информации о поезде, на который купили билет, суммы оплаты и количества полученных «обнимашек».
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Кроме базовой информации, также введено озвучивание динамичной информации, например, описания блоков, сообщения о неправильном вводе данных и т. п. Элементы интерфейса приложения теперь обладают оптимальной контрастностью, а текст не теряет четкости и верстки при его увеличении в настройках гаджета.
Дополнительно были увеличены кликабельные зоны в интерактивных элементах приложения для более легкого взаимодействия с ними.
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Также в этом обновлении реализована темная тема приложения — один из самых популярных запросов пассажиров.
«Программа безбарьерности Укрзализныци — это один из ключевых элементов стратегии и философии компании. Вокзалы, поезда и все наши услуги должны быть максимально доступными для всех пассажиров. Мы системно идем к этому, и сегодня выпустили обновление, которое позволит людям с нарушениями зрения покупать билеты на поезд, не выходя из дома и без посторонней помощи, — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
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Напомним, сервис продаж железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу. Клиенты смогут и далее покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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